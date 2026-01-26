Secciones
Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

Con la nueva actualización por IPC, la jubilación mínima será de $359.254,35.

CONFIRMADO. Las jubilaciones aumentarán un 2,85% en febrero y la mínima sube a $359.254.
Hace 27 Min

El Gobierno de Javier Milei puso la firma a la primera actualización de haberes de febrero para el sistema previsional. A través de la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada este lunes en el Boletín Oficial, se confirmó que las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,85% a partir de febrero de 2026.

Este ajuste responde al esquema de movilidad vigente desde mediados de 2024, el cual establece actualizaciones mensuales atadas directamente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La suba que se aplicará el próximo mes corresponde al dato de inflación registrado en diciembre de 2025, respetando la fórmula que toma como referencia la variación de precios de dos meses atrás.

Aumentos

Con la aplicación de este porcentaje a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el haber mínimo garantizado ascenderá a $359.254,35, mientras que el tope máximo del sistema se ubicará en $2.417.441,63.

La normativa también actualizó los valores para otros componentes centrales de la seguridad social. De esta manera, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $164.342,47.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a las personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó fijada en $287.403,48.

Por último, la resolución detalla el mecanismo técnico para quienes se incorporen al sistema en lo inmediato. Se especificó la actualización de las remuneraciones para aquellos trabajadores que cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026 o que soliciten el beneficio desde el 1° de febrero bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación.

En estos casos, las remuneraciones históricas se ajustarán mediante índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, con el objetivo de que el cálculo del haber inicial refleje fielmente la evolución salarial al momento del retiro.

Administración Nacional de la Seguridad SocialJavier Milei
