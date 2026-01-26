Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

El Gobierno de Javier Milei puso la firma a la primera actualización de haberes de febrero para el sistema previsional. A través de la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada este lunes en el Boletín Oficial, se confirmó que las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,85% a partir de febrero de 2026.