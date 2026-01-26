Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

En los fundamentos, la cartera energética indicó que Nachon “reúne los antecedentes que justifican su postulación” y precisó que su función será ejercer la administración y el control del ente mientras se mantenga vigente la intervención. La duración del cargo se rige por el Artículo 2° del Decreto N° 370 del 30 de mayo de 2025, que extendió la intervención del Enargas hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la conformación de su directorio definitivo, lo que ocurra primero. Durante ese período, el interventor conserva las principales facultades de gobierno y administración.