Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de renuncias y designaciones en organismos estratégicos del Estado. A través de distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), confirmó la salida del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y avanzó con cambios de peso en la Secretaría de Transporte y en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
A partir del 1 de febrero de 2026, el contador Pablo Luis Santos dejará su cargo como director nacional del Renaper y será reemplazado por el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli. Como es habitual en este tipo de decisiones administrativas, el texto oficial agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Hasta el momento, no se informaron los motivos de la salida ni se difundió un balance de la gestión.
El Renaper depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y cumple funciones clave para la vida cotidiana de los ciudadanos, como la emisión y control de documentos de identidad, pasaportes y partidas de nacimiento. Desde el 1 de febrero, esas responsabilidades quedarán a cargo de Pérez Lorgueilleux.
En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera. Su salida se produjo tras una etapa marcada por actividades de alto perfil, entre ellas un reciente viaje a Washington junto a funcionarios estadounidenses para cooperar en una investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esas reuniones participaron el embajador Alec Oxenford y autoridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Starc también cerró su gestión participando como querellante en el juicio de los Cuadernos, causa que involucra a ex funcionarios y empresarios, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Había asumido al frente de la UIF en abril de 2025, tras la renuncia de Ignacio Yacobucci, mediante el Decreto 256/2025, luego de una extensa trayectoria en la investigación de delitos complejos y en políticas de seguridad.
La aceptación formal de su renuncia se realizó a través del Decreto 45/2026, que agradece los servicios prestados. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, su gestión se caracterizó por el profesionalismo y el compromiso, y por adecuar el sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a estándares nacionales e internacionales. El mismo texto indicó que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión, el desarrollo financiero y la consolidación institucional.
Si bien aún no fue oficializado, desde el Ejecutivo adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, Gaspari cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración, y fue secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Bajo la nueva conducción, el objetivo será fortalecer los mecanismos de control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
Los cambios también alcanzaron a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área. Tras la salida de Pierrini, se produjeron además renuncias en las cúpulas de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): sus presidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, dejaron sus cargos el miércoles de la semana pasada.
“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, señalaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae. De manera oficial, se indicó que Pierrini se retiró por “motivos personales”, aunque versiones periodísticas mencionan disconformidad con el manejo y la distribución de los subsidios al transporte automotor. Según fuentes oficiales, los cambios fueron impulsados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), quien ahora concentra bajo su órbita diversas áreas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, explicaron.
En particular, SOFSA es una de las empresas que despierta mayor interés en la cúpula del Gobierno, ya que integra el grupo de ocho compañías incluidas para su privatización o concesión en el marco de la Ley Bases.
Finalmente, también se registraron novedades en el área energética. La Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como titular del Enargas y designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor del organismo. El cambio quedó oficializado este lunes mediante la Resolución 18/2026.
En los fundamentos, la cartera energética indicó que Nachon “reúne los antecedentes que justifican su postulación” y precisó que su función será ejercer la administración y el control del ente mientras se mantenga vigente la intervención. La duración del cargo se rige por el Artículo 2° del Decreto N° 370 del 30 de mayo de 2025, que extendió la intervención del Enargas hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la conformación de su directorio definitivo, lo que ocurra primero. Durante ese período, el interventor conserva las principales facultades de gobierno y administración.
La intervención del Enargas y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue prorrogada en varias oportunidades en el marco de la emergencia energética y se vincula con la futura creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto en la Ley N° 27.742. Sin embargo, hasta que ese nuevo organismo entre en funcionamiento, continuarán vigentes las actuales estructuras del Enargas y del ENRE, con sus competencias y responsabilidades, para garantizar la continuidad del control estatal sobre el transporte y la distribución de gas natural y electricidad.