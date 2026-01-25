Gol de Enzo Fernández y paso firme de Chelsea en Londres

Enzo Fernández volvió a ser protagonista con la camiseta del Chelsea y confirmó su buen momento en la Premier League. El mediocampista argentino marcó el tercer gol de su equipo en la victoria por 3-1 frente a Crystal Palace, como visitante en Selhurst Park, por la fecha 23 del campeonato inglés.
El conjunto londinense abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo gracias a Estêvão Willian, que capitalizó una buena acción colectiva para poner en ventaja a los Blues. Ya en el complemento, Chelsea salió decidido a liquidar el partido y lo consiguió rápidamente: João Pedro amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo.
A los 18 minutos de la segunda mitad llegó el momento de Enzo. El ex River se hizo cargo de un penal y definió con mucha seguridad para establecer el 3-0 parcial, un gol que terminó de encaminar el triunfo visitante. Crystal Palace logró descontar cerca del final con un cabezazo de Chris Richards, aunque el resultado nunca estuvo realmente en discusión.
Gol Nº 25 de Enzo Fernández con la camiseta del Chelsea.

Se convierte en el argentino con más goles en la historia del Chelsea
Se convierte en el argentino con mÃ¡s goles en la historia del Chelsea ðpic.twitter.com/pOI0yxP1Vq
Más allá del gol, el mediocampo de Chelsea volvió a ser clave. Estêvão fue la figura del encuentro por su influencia constante en el juego, mientras que Andrey Santos aportó precisión y dinámica. En ese contexto, Enzo Fernández se destacó por su equilibrio, liderazgo y lectura del partido, ratificando su importancia en la estructura del equipo.
Con este triunfo, Chelsea alcanzó los 37 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la tabla, consolidándose en zona de clasificación a competiciones europeas. En la próxima jornada, los Blues serán locales ante West Ham en Stamford Bridge, mientras que Crystal Palace visitará a Nottingham Forest en busca de recuperarse.