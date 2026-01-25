Gol de Enzo Fernández y paso firme de Chelsea en Londres

A los 18 minutos de la segunda mitad llegó el momento de Enzo. El ex River se hizo cargo de un penal y definió con mucha seguridad para establecer el 3-0 parcial, un gol que terminó de encaminar el triunfo visitante. Crystal Palace logró descontar cerca del final con un cabezazo de Chris Richards, aunque el resultado nunca estuvo realmente en discusión.