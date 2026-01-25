Secciones
DeportesFútbol

Gol de Enzo Fernández y paso firme de Chelsea en Londres

El mediocampista argentino convirtió de penal y fue determinante en la victoria 3-1 de los Blues ante Crystal Palace, por una nueva fecha de la Premier League.

CRACK. El volante es la máxima figura del conjunto inglés, y uno de los mediocampistas más importantes del mundo. CRACK. El volante es la máxima figura del conjunto inglés, y uno de los mediocampistas más importantes del mundo.
Hace 2 Hs

Enzo Fernández volvió a ser protagonista con la camiseta del Chelsea y confirmó su buen momento en la Premier League. El mediocampista argentino marcó el tercer gol de su equipo en la victoria por 3-1 frente a Crystal Palace, como visitante en Selhurst Park, por la fecha 23 del campeonato inglés.

El conjunto londinense abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo gracias a Estêvão Willian, que capitalizó una buena acción colectiva para poner en ventaja a los Blues. Ya en el complemento, Chelsea salió decidido a liquidar el partido y lo consiguió rápidamente: João Pedro amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo.

A los 18 minutos de la segunda mitad llegó el momento de Enzo. El ex River se hizo cargo de un penal y definió con mucha seguridad para establecer el 3-0 parcial, un gol que terminó de encaminar el triunfo visitante. Crystal Palace logró descontar cerca del final con un cabezazo de Chris Richards, aunque el resultado nunca estuvo realmente en discusión.

Más allá del gol, el mediocampo de Chelsea volvió a ser clave. Estêvão fue la figura del encuentro por su influencia constante en el juego, mientras que Andrey Santos aportó precisión y dinámica. En ese contexto, Enzo Fernández se destacó por su equilibrio, liderazgo y lectura del partido, ratificando su importancia en la estructura del equipo.

Con este triunfo, Chelsea alcanzó los 37 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la tabla, consolidándose en zona de clasificación a competiciones europeas. En la próxima jornada, los Blues serán locales ante West Ham en Stamford Bridge, mientras que Crystal Palace visitará a Nottingham Forest en busca de recuperarse.

Temas Chelsea Football ClubInglaterraLiga PremierEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agónico grito de Cuti Romero: el defensor salvó al Tottenham pero encendió las alarmas por una lesión

Agónico grito de Cuti Romero: el defensor salvó al Tottenham pero encendió las alarmas por una lesión

Se reveló el particular motivo por el que Julián Álvarez no fue jugador de Real Madrid

Se reveló el particular motivo por el que Julián Álvarez no fue jugador de Real Madrid

Debut caliente de Enzo Pérez en Argentinos: lesión, enojo y eliminación

Debut caliente de Enzo Pérez en Argentinos: lesión, enojo y eliminación

Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
2

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
3

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
4

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”
5

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados
6

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Más Noticias
Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Comentarios