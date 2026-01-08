Cómo será la alianza entre la FIFA y TikTok para el Mundial 2026

Desde la FIFA destacaron el alcance global del convenio y su valor estratégico. “Nuestro objetivo es compartir la pasión por la Copa Mundial con la mayor cantidad de aficionados posible. De cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo que con TikTok como plataforma preferente”, señaló Mattias Grafström, secretario general del organismo. “Es una colaboración pionera que conectará de manera innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo, con imágenes inéditas y una cobertura más cercana que nunca”, agregó.