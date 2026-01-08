Cómo será la alianza entre la FIFA y TikTok para el Mundial 2026

La FIFA dio un nuevo paso en su estrategia digital rumbo a la Copa Mundial 2026 y anunció un acuerdo sin precedentes con TikTok, que se convertirá en la primera “plataforma preferente” del torneo. La alianza, que se extenderá hasta finales de este año, apunta a ampliar el alcance del Mundial y a transformar la manera en que millones de personas consumen el fútbol, especialmente fuera de los 90 minutos de juego.
La iniciativa se apoya en el crecimiento sostenido del contenido futbolístico dentro de TikTok y en la experiencia previa entre ambas partes durante el Mundial femenino de 2023, cuando los videos vinculados al torneo acumularon miles de millones de visualizaciones. Con ese antecedente, la FIFA decidió profundizar el vínculo y darle a la red social un rol central en la cobertura de su evento más importante.
En los hechos, TikTok funcionará como una vidriera global del Mundial 2026. La plataforma ofrecerá más contenido original, imágenes exclusivas y una cobertura pensada tanto para los aficionados como para los creadores de contenido. El eje de esta estrategia será un centro temático especial, desarrollado junto a TikTok GamePlan, que concentrará toda la información y las producciones vinculadas al torneo.
Ese espacio permitirá seguir de cerca a las 48 selecciones participantes, consultar datos de los partidos, acceder a información sobre la venta de entradas y participar de distintas experiencias digitales, como filtros personalizados, pegatinas y herramientas de gamificación pensadas para potenciar la interacción.
El acuerdo también tendrá impacto directo en los titulares de derechos audiovisuales. Las cadenas que transmitan el Mundial podrán utilizar TikTok para emitir en directo momentos seleccionados de los partidos, publicar clips personalizados y acceder a contenido exclusivo producido por la FIFA especialmente para la plataforma. Además, contarán con opciones de monetización a través de formatos publicitarios premium y con un refuerzo en las políticas antipiratería, destinadas a proteger los derechos de transmisión.
Desde la FIFA destacaron el alcance global del convenio y su valor estratégico. “Nuestro objetivo es compartir la pasión por la Copa Mundial con la mayor cantidad de aficionados posible. De cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo que con TikTok como plataforma preferente”, señaló Mattias Grafström, secretario general del organismo. “Es una colaboración pionera que conectará de manera innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo, con imágenes inéditas y una cobertura más cercana que nunca”, agregó.
Uno de los aspectos más novedosos del acuerdo será el lanzamiento de un programa global de creadores de contenido. Por primera vez, la FIFA y TikTok seleccionarán a influencers de distintos países para que vivan el Mundial desde adentro, con acceso a entrenamientos, conferencias de prensa y momentos exclusivos. Ese material permitirá mostrar el torneo desde una perspectiva distinta, más cercana y cotidiana.
Además, un grupo ampliado de creadores tendrá la posibilidad de trabajar con archivos históricos de la FIFA, reutilizarlos y darles una nueva narrativa dentro de la plataforma, ampliando así el universo de historias alrededor del Mundial.
El fútbol es una de los pilares dentro de TikTok
Desde TikTok subrayaron el impacto que el fútbol ya tiene dentro de la red social y el potencial de esta alianza. “El fútbol creció de manera exponencial en TikTok en los últimos años. Como plataforma preferente de la FIFA, queremos que los aficionados vivan el Mundial más allá de los partidos, con contenido exclusivo y un acceso sin precedentes”, explicó James Stafford, director global de Contenido de la compañía.
Según datos de TikTok GamePlan, los usuarios que consumen contenido deportivo en la plataforma tienen un 42% más de probabilidades de ver un partido en vivo. En ese sentido, el acuerdo también apunta a conectar con nuevas audiencias, en especial jóvenes y mujeres, y a transformar esa interacción digital en mayor participación y seguimiento del torneo.
Con esta alianza, el Mundial 2026 (el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una proyección de millones de espectadores presenciales y remotos) suma un nuevo escenario de competencia: el de las plataformas digitales, porque el fútbol ya no se juega sólo en la cancha.