Trenes sin niños: Francia instrumenta vagones exclusivos para mayores

La compañía ferroviaria francesa TGV Inoui se convirtió en blanco de críticas esta semana, luego de presentar un vagón exclusivo de primera clase que no acepta el ingreso de niños y niñas menores de 12 años.
Este nuevo servicio, explicó la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, que opera bajo la marca TGV Inoui en Francia y en rutas hacia Alemania y Luxemburgo, está orientado a “viajeros frecuentes, en particular de negocios, que buscan mayor comodidad”.
Según indicó la empresa, el vagón Optimum Plus funcionará de lunes a viernes a partir de este mes, exclusivamente en el trayecto Lyon-París, y ofrece “comodidad exclusiva” con “asientos diseñados para preservar su privacidad, para un viaje tranquilo, ideal para trabajar o relajarse”.
“El vagón está situado al final del tren para evitar que otros pasajeros pasen por la zona reservada”, detalló la compañía.
El nuevo servicio recibió numerosas críticas por parte de usuarios con hijes y organizaciones vinculadas a la niñez.
La Alta Comisionada francesa para la Infancia, Sarah El Haïry, calificó la prohibición como “impactante”. En declaraciones al canal BFM, sostuvo que “viajar con niños no es un problema que se debe solucionar, sino una realidad que se debe apoyar”.
En ese sentido, planteó que debería haber opciones más “adaptadas a las familias” y anunció que se reunirá con el director general del grupo SNCF, Jean Castex, para dialogar sobre esta nueva prohibición.
La empresa no ofreció por el momento una respuesta institucional frente a las críticas. La única declaración pública fue la de Gaëlle Babault, directora de Ofertas del TGV Inoui, que escribió en redes sociales: “Nuestra oferta Optimum ocupa menos del 8% del espacio en un TGV Inoui y solo de lunes a viernes. Esto significa que el 92% de los demás asientos están disponibles para todos, y el 100 % los fines de semana”.
Aunque la medida generó polémica, no es la primera vez que una empresa ferroviaria implementa espacios “libres de niños”. En Italia, por ejemplo, la empresa Trenitalia ofrece en algunas rutas un “Área de Silencio”, destinada a pasajeros que buscan viajar sin ruidos.