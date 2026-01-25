La emoción de un futbolista argentino de Alianza Lima al conocer a Lionel Messi

El amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, que terminó con victoria 3-0 para el conjunto peruano, tuvo como gran atractivo la presencia del capitán de la Selección Argentina. Messi fue titular y salió reemplazado a los 66 minutos, pero su influencia se extendió mucho más allá del desarrollo del partido. Cuando el árbitro marcó el final, varios futbolistas se acercaron a saludarlo. Entre ellos estaba Cantero, visiblemente conmovido.