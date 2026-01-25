La emoción de un futbolista argentino de Alianza Lima al conocer a Lionel Messi

Más allá del resultado y de la gira amistosa, la noche en Lima dejó una imagen que recorrió el continente. Alan Cantero, delantero argentino de Alianza Lima, no pudo contener las lágrimas después de cumplir uno de esos deseos que parecen reservados para la infancia: intercambiar la camiseta y abrazar a Lionel Messi.
El amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, que terminó con victoria 3-0 para el conjunto peruano, tuvo como gran atractivo la presencia del capitán de la Selección Argentina. Messi fue titular y salió reemplazado a los 66 minutos, pero su influencia se extendió mucho más allá del desarrollo del partido. Cuando el árbitro marcó el final, varios futbolistas se acercaron a saludarlo. Entre ellos estaba Cantero, visiblemente conmovido.
El argentino no dudó en pedirle la camiseta al “10” y la respuesta fue inmediata. El intercambio, acompañado por un abrazo, desató una emoción imposible de disimular. Minutos después, Cantero habló todavía con la voz quebrada y dejó frases que explican el peso del momento. “Leo es mi ídolo y mi inspiración desde chico. Es un orgullo enorme”, contó. Y agregó: “Estoy cumpliendo un sueño”.
El delantero, surgido de las inferiores de Vélez y con pasado en el fútbol argentino, reveló incluso un detalle íntimo de su admiración. “Lo tengo tatuado a Messi y poder compartir con él una cancha es algo que no imaginé. Cuando terminó el partido fui a decirle que lo amaba, que es mi inspiración”, confesó, sin esconder las lágrimas.
Cantero ingresó en el entretiempo y cerró una noche especial que quedó grabada por lo que pasó después del pitazo final. “Esta camiseta la voy a guardar para siempre. Me quedo con el abrazo, eso no tiene precio”, resumió, todavía incrédulo por lo vivido.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y también tuvieron eco en el entorno del futbolista. Familiares, amigos y el propio club compartieron el momento en redes sociales, celebrando un cruce que excedió lo deportivo.