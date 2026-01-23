Amenazas, repudio y tensión: la fuerte reacción de la barra de Alianza Lima tras la denuncia por abuso

Las horas posteriores a la denuncia por abuso sexual contra tres futbolistas de Alianza Lima estuvieron marcadas por un clima de fuerte tensión dentro y fuera del club. Mientras la institución resolvía apartar de manera indefinida a los jugadores involucrados, la barra brava tomó protagonismo con amenazas públicas, un comunicado y una irrupción en el entrenamiento del plantel.
El grupo Comando SVR, una de las facciones más representativas de la hinchada, expresó su repudio a los hechos denunciados y apuntó directamente contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. A través de sus redes sociales, la barra sostuvo que las conductas de los futbolistas no sorprendieron y que ya habían sido advertidas con anterioridad.
“Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo; creyéndose deportistas profesionales, se han seguido burlando de todo el país”, señalaron en uno de los mensajes difundidos. En el mismo comunicado, remarcaron que no tolerarán indisciplinas y cuestionaron el compromiso de los jugadores con la camiseta del club.
El mensaje cerró con una frase que encendió la polémica y generó preocupación. “Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club, y los que apoyen a estos tres pagarán lo que tengan que pagar. No les vamos a dar tregua”, publicaron. Las expresiones fueron interpretadas como una amenaza directa y profundizaron el clima de conflictividad.
La situación escaló cuando un grupo numeroso de hinchas se presentó en el estadio Alejandro Villanueva durante un entrenamiento del equipo. Primero hubo gritos y golpes en uno de los accesos y, minutos después, varios lograron ingresar al campo de juego para encarar a los futbolistas denunciados. Periodistas presentes registraron el momento en videos que circularon rápidamente en redes sociales, donde se escuchan advertencias dirigidas especialmente a Zambrano.
Frente a este escenario, Alianza Lima emitió un comunicado oficial para fijar postura. El club confirmó la separación indefinida de los tres jugadores, el inicio de un procedimiento disciplinario interno y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. Además, destacó su compromiso con valores como el respeto, la disciplina y la integridad.
Mientras la investigación judicial avanza en la Argentina, el club peruano intenta contener una crisis que excede lo deportivo. La denuncia, la reacción de la barra y la intervención institucional dejaron al descubierto un contexto de extrema sensibilidad, en el que conviven la gravedad del hecho denunciado y una respuesta social cargada de tensión y repudio.