Los grandes nombres que pueden llegar a Tucumán en el Torneo Apertura y una oportunidad clave para Atlético
Aunque la zona no ofrece demasiados cruces tradicionales, el fixture del primer semestre incluye partidos con figuras de selección, equipos con fuerte convocatoria y escenarios que pueden reactivar el debate sobre la presencia de hinchas visitantes en el José Fierro.
El Apertura ya está en marcha para Atlético Tucumán y, aunque el sorteo de la zona no dejó demasiados “grandes” del fútbol argentino, el calendario sí abre una puerta interesante con la llegada de figuras de peso, partidos con atractivo nacional y una (o varias) oportunidades para volver a pensar en la presencia de público visitante.
El “Decano” ya hizo su estreno en el torneo con una derrota en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, en un partido marcado por polémicas arbitrales y un gol convalidado que generó fuertes reclamos desde el lado tucumano. Sin demasiado tiempo para lamentos, el equipo se prepara ahora para su debut como local, ya que este martes recibirá a Central Córdoba en el estadio José Fierro, en el inicio de un tramo del fixture que puede resultar clave tanto en lo deportivo como fuera de la cancha.
En las primeras 12 fechas, Atlético tendrá seis presentaciones como local en el Monumental. No será un semestre cargado de clásicos ni de cruces con historia, pero dentro de ese esquema aparece un partido que sobresale claramente y que puede convertirse en uno de los eventos deportivos del primer tramo del año en Tucumán: la visita de Racing, programada para la fecha 8, el martes 3 de marzo.
La “Academia” no es un club más para el público tucumano. Cada vez que pisa la provincia, arrastra una importante cantidad de hinchas, algo que ya quedó demostrado en visitas anteriores, y además llega con un plantel que despierta interés incluso en los neutrales. Racing atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años porque ganó la Copa Sudamericana en 2024, disputó la final del Clausura 2025 y alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2025, donde quedó eliminado frente a Flamengo.
Ese recorrido se apoya en nombres propios. El equipo dirigido por Gustavo Costas, uno de los grandes responsables del renacer “académico”, incorporó en los últimos días a Valentín Carboni, jugador de Selección y nivel europeo, y también sumó a Matko Miljevic, una de las apariciones más interesantes del fútbol local. A eso se agregan futbolistas consolidados como Santiago Sosa y Bruno Zuculini, piezas clave de un equipo con intensidad, jerarquía y experiencia internacional.
Para Atlético, ese partido no solamente tiene valor deportivo. Hace tiempo que el club no se cruza con Racing en Tucumán (la última vez fue en 2024) y el contexto actual vuelve a poner sobre la mesa una discusión conocida pero siempre vigente: la posibilidad de habilitar público visitante en encuentros puntuales. En un escenario económico complejo para el “Decano”, con cuentas ajustadas y la necesidad constante de generar recursos, partidos de este calibre representan una chance concreta de ampliar la recaudación.
Atlético viene de lanzar una fuerte campaña de socios y de introducir cambios importantes en el régimen de acceso al estadio. Para este torneo, el carnet pasó a ser personal e intransferible para el ingreso a las tribunas populares, reforzando la identidad societaria y el control en los accesos, mientras que las plateas mantienen la posibilidad de transferencia por tratarse de una ubicación específica. En ese marco, abrir la puerta al público visitante en encuentros puntuales y estratégicos aparece como una alternativa posible para oxigenar las arcas, sin resignar orden ni control.
No será el único cruce atractivo del Apertura. En condición de visitante, Atlético tendrá una parada fuerte frente a River Plate en la fecha 9, el domingo 8 de marzo, un partido que pondrá en escena a varias figuras de Selección como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Franco Armani, Lucas Martínez Quarta y el recientemente incorporado Aníbal Moreno, llegado desde Palmeiras. Ese encuentro no será en Tucumán, pero marca el nivel de competencia que tendrá el equipo en esta primera parte del año y también proyecta lo que vendrá en el Clausura.
A ese listado se suma otro nombre que genera expectativa, aunque todavía sin fecha ni localía confirmadas: Rosario Central. Todo indica que el cruce sería en condición de visitante, pero el solo hecho de volver a enfrentar al “Canalla” remite a una figura que trasciende camisetas y rivalidades. Ángel Di María, campeón del mundo y emblema del fútbol argentino, podría volver a estar en escena ante Atlético, como ocurrió en el Clausura 2025, cuando Central visitó Tucumán y el estadio José Fierro vivió una jornada especial, con presencia de hinchas visitantes y un clima que se transformó en una verdadera bienvenida.
El resto del fixture presenta desafíos más silenciosos pero no menos importantes. Huracán, Gimnasia, Estudiantes de Río Cuarto, Central Córdoba y Aldosivi completan el calendario como local, mientras que las visitas a Belgrano, Instituto, Sarmiento, Independiente Rivadavia y Barracas Central exigirán regularidad y carácter.
Más adelante, además, quedarán por definirse los cruces ante Argentinos Juniors, Banfield y Tigre, todavía sin fecha ni localía confirmadas.
El Apertura ya empezó, Atlético dio su primer paso en un contexto adverso y ahora se prepara para reencontrarse con su gente. En un semestre sin clásicos y con pocos grandes en la zona, cada partido con nombres propios e historia puede valer mucho más que tres puntos.