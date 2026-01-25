Los grandes nombres que pueden llegar a Tucumán en el Torneo Apertura y una oportunidad clave para Atlético

No será el único cruce atractivo del Apertura. En condición de visitante, Atlético tendrá una parada fuerte frente a River Plate en la fecha 9, el domingo 8 de marzo, un partido que pondrá en escena a varias figuras de Selección como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Franco Armani, Lucas Martínez Quarta y el recientemente incorporado Aníbal Moreno, llegado desde Palmeiras. Ese encuentro no será en Tucumán, pero marca el nivel de competencia que tendrá el equipo en esta primera parte del año y también proyecta lo que vendrá en el Clausura.