Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Tanto para los picoteos entre comidas como para los comienzos del día que necesitan de mayor energía, los panqueques de avena pueden ser una solución deliciosa, sana y rápida, más si no se necesita ensuciar nada más que un pocillo. Esta preparación no requiere de sartenes ni destrezas culinarias para dar vuelta la mezcla, por lo que el margen de error también es mínimo.