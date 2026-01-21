Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

En la mañana apenas hay tiempo para buscar utensilios o siquiera dedicar demasiado lapso revolviendo o controlando si la cocción está siendo la adecuada. Preferimos las elaboraciones simples, las que requieran menor supervisión y, por supuesto, mínimo esfuerzo. Pero si queremos salir de las típicas tostadas y además introducirnos en el mundo saludable, podemos optar por un simple panqueque de avena y chocolate en taza.
Tanto para los picoteos entre comidas como para los comienzos del día que necesitan de mayor energía, los panqueques de avena pueden ser una solución deliciosa, sana y rápida, más si no se necesita ensuciar nada más que un pocillo. Esta preparación no requiere de sartenes ni destrezas culinarias para dar vuelta la mezcla, por lo que el margen de error también es mínimo.
Cómo hacer panqueques saludables en taza
Con solo cuatro ingredientes y unas opcionales chispas de chocolate es posible elaborar la receta de Sara Cárdenas en @comecomosars. La influencer de platos sencillos y saludables compartió una fórmula simple de panqueques en recipiente, donde ni siquiera se necesita mezclar ni utilizar el horno.
Ingredientes
- 1/2 taza de avena
- 1/4 de taza de leche de almendra
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Chispas de chocolate
Elaboración
1. En una licuadora, procesar todos los ingredientes hasta que quede una mezcla un tanto líquida pero consistente.
2. Colocar la mezcla en una taza o recipiente chico apto para microondas. Agregar trozos de chocolate amargo.
3. Hornear por 15 minutos o llevar al microondas por 3 a 5 minutos y ¡listo! Así de sencillo tenés listo tu desayuno saludable.