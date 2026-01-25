Secciones
SociedadActualidad

Revelan un alentados dato sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

El Daily Mail publicó nuevos datos sobre la salud de Michael Schumacher y desmintió rumores que circularon en los últimos años. Qué se sabe sobre su estado actual, qué versiones fueron descartadas y por qué su entorno mantiene un fuerte hermetismo.

Michael Schumacher hoy: nuevas revelaciones sobre su salud y los falsos rumores Michael Schumacher hoy: nuevas revelaciones sobre su salud y los falsos rumores Vanguardia
Por Mercedes Mosca 25 Enero 2026

Desde el grave accidente que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2013, la salud de Michael Schumacher quedó envuelta en un hermetismo casi absoluto. La decisión de su familia de resguardar su intimidad redujo al mínimo la información oficial disponible, lo que dio lugar a una multiplicación de versiones no confirmadas y falsos rumores que circularon tanto en medios como en redes sociales.

Un ex compañero de Michael Schumacher advirtió a Franco Colapinto sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Un ex compañero de Michael Schumacher advirtió a Franco Colapinto sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

En ese contexto, en las últimas semanas surgieron nuevas revelaciones que vuelven a poner el foco en su estado actual. Qué se sabe realmente sobre su salud, cuáles son los datos confirmados, qué informaciones son falsas y cómo opera el círculo íntimo que protege su privacidad, en una historia marcada por el respeto, el hermetismo y la desinformación.

Nuevas revelaciones sobre la salud de Michael Schumacher: aseguran que no está postrado en cama

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail difundió un extenso informe en el que abordó distintos aspectos de la vida actual de Michael Schumacher y desmintió versiones que circularon recientemente. El artículo, firmado por el periodista Jonathan McEvoy, expone las dificultades que enfrenta cualquier intento por acceder a información sobre el ex piloto, quien cumplió 57 años semanas atrás, y señala que el autor pudo conocer algunos datos sobre su estado de salud.

Según explicó McEvoy, tras mantener “largas conversaciones con varias fuentes bien informadas”, Schumacher “no está postrado en cama”, lo que definió como “el informe médico más positivo que nuestra investigación puede revelar”. De acuerdo con el periodista, Michael “no puede caminar”, pero es trasladado en silla de ruedas por la mansión por enfermeras y terapeutas que integran un equipo médico que lo asiste las 24 horas.

En ese marco, el medio británico también desmintió uno de los rumores más difundidos en el último tiempo: la supuesta presencia de Schumacher en la boda de su hija Gina con Iain Bethke, celebrada en septiembre de 2024. “Parece ser que Schumacher no asistió a la boda de Gina. Una vez más, se respetó su privacidad”, señalaron.

La salud de Michael Schumacher: el entorno niega rumores y mantiene el silencio oficial

Pese a los intentos por corroborar algunos datos con Sabine Kehm, portavoz de la familia Schumacher, la representante “rechazó aportar información actualizada”, manteniendo la histórica reserva del entorno sobre la situación del ex piloto.

Asimismo, se desmintió otro “rumor” que señalaba que Schumacher sufría el síndrome de enclaustramiento, definido como una “afección neurológica en la que la persona está plenamente consciente de lo que sucede a su alrededor, pero es incapaz de responder”. Según indicaron “varias fuentes”, esas versiones son “inexactas”.

“No es posible saber con certeza si comprende todo, porque no puede comunicarlo. La impresión es que entiende algunas de las cosas que ocurren a su alrededor, aunque probablemente no todas”, fue la declaración atribuida por el periodista a alguien del círculo cercano, quien brindó su testimonio “bajo promesa de anonimato”.

Temas Michael Schumacher
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios