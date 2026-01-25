Revelan un alentados dato sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Nuevas revelaciones sobre la salud de Michael Schumacher: aseguran que no está postrado en cama

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail difundió un extenso informe en el que abordó distintos aspectos de la vida actual de Michael Schumacher y desmintió versiones que circularon recientemente. El artículo, firmado por el periodista Jonathan McEvoy, expone las dificultades que enfrenta cualquier intento por acceder a información sobre el ex piloto, quien cumplió 57 años semanas atrás, y señala que el autor pudo conocer algunos datos sobre su estado de salud.