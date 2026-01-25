Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

Según se informó, el siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario pasó junto a la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el intendente junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. En ese momento, se desprendió uno de los sistemas hidráulicos del camión -ubicados entre la cabina y la caja, y utilizados para levantar plataformas cargadoras, volquetes o estabilizadores-, que impactó primero contra el asfalto y luego contra el asiento del conductor.