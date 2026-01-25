Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, mientras se dirigía hacia la Costa Atlántica. El funcionario tenía 44 años y se encontraba en el cargo desde diciembre de 2023, con mandato vigente hasta 2027.
Según se informó, el siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario pasó junto a la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el intendente junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. En ese momento, se desprendió uno de los sistemas hidráulicos del camión -ubicados entre la cabina y la caja, y utilizados para levantar plataformas cargadoras, volquetes o estabilizadores-, que impactó primero contra el asfalto y luego contra el asiento del conductor.
El medio local El Diario de La Pampa indicó que el golpe fue directo y le provocó la muerte en el acto. Pese a la gravedad del episodio, la pareja de Cruz Otamendi logró tomar el control del vehículo desde su asiento y detener la marcha en la banquina. Sus acompañantes no sufrieron lesiones de gravedad. Además, amigos de la familia se trasladaban en otros dos vehículos que circulaban muy cerca del lugar del hecho.
Tras conocerse la noticia, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”, manifestó.
Otros dirigentes del arco político provincial también se sumaron a los mensajes de despedida. El senador nacional Daniel Kroneberger escribió: “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias”. En el mismo sentido, la diputada provincial Andrea Valderrama destacó su compromiso y señaló: “Un hombre comprometido con su pueblo y su gente. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad en este doloroso momento”.
Más allá de su rol institucional, Cruz Otamendi era médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Según compartía en su perfil de Instagram, amaba a los caballos y disfrutaba especialmente de pasar tiempo con sus hijos.