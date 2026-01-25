Secciones
Cristina retoma la actividad desde su prisión domiciliaria y el kirchnerismo lanza la campaña "Cristina Libre"
Cristina Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de manera gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación.

En su domicilio, donde cumple su prisión domiciliaria, la ex presidenta recibió a figuras clave del kirchnerismo, entre ellos el diputado nacional Juan Grabois y el ex senador Oscar Parrilli.

Mientras tanto, dirigentes kirchneristas dan por iniciado un nuevo ciclo político a partir de febrero, con una campaña que volverá a girar sobre la consigna: “Cristina Libre”.

El objetivo es reinstalar la idea de la proscripción política de la ex senadora y advertir que, sin su participación, las elecciones presidenciales de 2027 estarán atravesadas por una “dudosa legitimidad democrática”.

