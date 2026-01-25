Los pronósticos de los expertos en economía para el tercer año de mandato de Javier Milei

Eduardo Fracchia, profesor de Economía y Finanzas en IA Business School, afirma que este año, el objetivo central del gobierno, a la par que sigue la estabilización, es el crecimiento con empleo. “En este bienio se ha reducido la ocupación tanto para el sector registrado como el informal y el sector público. La micro debe estar más en el radar, aunque es sabido que el gobierno está más centrado en la macro y en las finanzas”, sostiene. La política industrial no prebendaria es necesaria para sostener a sectores-empresas con potencial de competitividad. Asistimos a un proceso de reconfiguración productiva que tendrá costos, acota. Las empresas piden “cancha nivelada” aspirando a menor presión tributaria y a la reforma laboral. Estas dos reformas no darán por sí mismas crecimiento del empleo, pero si bases sólidas para la inversión. El proceso de reconfiguración afecta más a los conurbanos con presencia de industria, construcción y comercio. “En el tercer año de gestión todas las últimas presidencias enfrentan crisis, pero en este caso pareciera que será un año promisorio para la economía”, finaliza Fracchia.