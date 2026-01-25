"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

En esos años no se vendía: se trocaba. “Una silla o un catre se cambiaba por animales”, indica. No había luz eléctrica -llegó recién en 1996- y la carne se conservaba como se podía. El clima del valle permitía hacer charqui, carne deshidratada y salada. “Era lo que más se utilizaba”, evoca. En algunas épocas había que irse a otros puntos de la provincia. “Trabajaba en la caña y lo que ganábamos era para comprar mercadería y traer para esta zona, porque acá era imposible de conseguir. La mayoría criaba animales o cultivaba en su patio para subsistir”, recuerda.