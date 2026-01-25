La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Detalló que, dada la naturaleza patrimonial del inmueble y el impacto sobre el edificio vecino, se trabajó en estrecha coordinación con profesionales de la Arquidiócesis. En ese marco, la licitación en marcha incluye no sólo el recalce del muro lindero al salón de lectura, sino también la reconstrucción completa del medianero con el Museo, además de la ejecución de baños nuevos, con instalaciones cloacales y pluviales a estrenar, y la recuperación integral del salón de lectura. “La idea es solucionar de una buena vez el problema y devolverle funcionalidad al edificio”, afirmó. Y añadió que se hizo la reserva presupuestaria para una segunda etapa, que contemplará la puesta en valor del salón del primer piso.