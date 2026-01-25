Secciones
Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle
“Herencia: la historia de nuestro pueblo” (foto) es la propuesta teatral que se repondrá esta tarde a las 19 en el Paseo Ancestral (frente a plaza Miguel Esteves). 

El texto, dirigido por Rubén Ávila, apunta a que se conozcan distintos momentos de la comunidad originaria de los Valles Calchaquíes. 

El elenco está integrado por vecinos de la villa turística, en una propuesta auspiciada por la Dirección de Cultura local. 

En tanto, en la plaza Esteves, desde las 11 se difundirá la actividad cultural, artística y productiva de Simoca, en el ciclo Fin de Semana de Municipios.

