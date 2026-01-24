Tucumán Central viajó a Güemes a la espera del cruce ante Talleres de Perico
El "Rojo" completó por la mañana su última práctica en la provincia, almorzó en conjunto y luego emprendió viaje rumbo a General Güemes, Salta, donde quedará concentrado de cara al partido de mañana frente a Talleres de Perico.
El plantel de Tucumán Central se entrenó durante la mañana, en una práctica enfocada en los últimos ajustes de cara a la revancha de la final del Torneo Regional Amateur. Finalizado el trabajo, los jugadores almorzaron y, a las 13.30, partieron rumbo a General Güemes, ciudad elegida para la concentración previa al compromiso en Jujuy.
El partido se disputará mañana desde las 18, frente a Talleres de Perico, con el “Rojo” arribando a la definición con una ventaja de 2 a 0, conseguida en el encuentro de ida gracias a los goles de Bruno Medina y Damián Ovejero.
Los jugadores que viajaron
La nómina de futbolistas que integran la delegación es la siguiente:
Daniel Moyano, Franco Barrera, Julio Escobar, Franco Flores, César Abregú, Patricio Krupoviesa, Matías Smith, Matías Perdigón, Bruno Medina, Diego Velárdez, Ezequiel Martínez, Nicolás Tonini, Damián Ovejero, Víctor Castaño, Carlos Cisneros, Carlos Juárez, Ronaldo Romero y Felipe Estrada.
Para este compromiso, Tucumán Central tendrá dos cambios obligados respecto al último encuentro. Regresa César Abregú, quien ya cumplió su fecha de suspensión, en lugar de Víctor Castaño. Por otro lado, Ezequiel “Chueco” Martínez ocupará el lugar de Nelson Martínez Llanos, quien alcanzó el límite de cinco amonestaciones.
En cuanto al marco del partido, se confirmó que 250 hinchas neutrales podrán asistir al encuentro. Las entradas deberán adquirirse directamente en el estadio donde se disputará el partido.
El encuentro contará con un equipo arbitral íntegramente cordobés:
- Árbitro: Matías Billone Carpio
- Asistente #1: Emanuel Serale
- Asistente #2: Lucas Coltro
- Cuarto árbitro: Matías Brombin
Con la preparación concluida y la logística en marcha, Tucumán Central ya transita las horas previas a un partido clave, con la ventaja de dos goles obtenida en Tucumán y la expectativa puesta en coronarse con el título en suelo jujeño.