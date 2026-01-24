“Estamos convencidos del equipo que tenemos”: Tucumán Central ya palpita la final en Perico

En ese sentido, Arrieta analizó el desarrollo del primer cruce y lo que espera del duelo decisivo. “Sabíamos que iba a ser un partido trabado, ellos son un equipo duro y de local se hacen fuertes. Ahora, con la ventaja que tenemos, planteamos el partido pensando en aprovechar la desesperación que pueden llegar a tener”, explicó.