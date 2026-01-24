“Estamos convencidos del equipo que tenemos”: Tucumán Central ya palpita la final en Perico
Los integrantes del plantel coincidieron en la confianza del grupo para afrontar la revancha ante Talleres. Con dos cambios y la ventaja conseguida en la ida, el “Rojo” buscará sellar la clasificación en Jujuy.
Tucumán Central llegará a la revancha de la final del Torneo Regional Amateur con una ventaja importante y la tranquilidad que otorga un trabajo sostenido durante la semana. Así lo expresó su entrenador, Walter Arrieta, quien remarcó el estado anímico del plantel tras el triunfo en el encuentro de ida.
“Nos estamos preparando de la mejor manera. Sacamos una ventaja importante de local y eso nos deja bien parados para este partido”, comentó el DT, consciente de que el margen conseguido no garantiza nada, pero sí permite planificar el encuentro con mayor serenidad.
En ese sentido, Arrieta analizó el desarrollo del primer cruce y lo que espera del duelo decisivo. “Sabíamos que iba a ser un partido trabado, ellos son un equipo duro y de local se hacen fuertes. Ahora, con la ventaja que tenemos, planteamos el partido pensando en aprovechar la desesperación que pueden llegar a tener”, explicó.
Además, Arrieta dejó un mensaje para los hinchas de Tucumán Central, que acompañarán desde distintos puntos. “Que acompañen desde el lugar que les toque y tiren la mejor onda. Los chicos van a dejar todo en la cancha para traer la clasificación”, concluyó.
Desde el plantel, Franco Flores, uno de los referentes del equipo, transmitió el mismo clima de ilusión y confianza. “Estamos con muchas ganas y mucha ilusión. Trabajamos bien durante la semana y esperamos poder mantener la ventaja que conseguimos de local”, expresó el defensor.
El jugador también hizo hincapié en la exigencia que tendrá el encuentro. “Fue una semana muy intensa. Sabemos que va a ser un partido exigente desde lo físico y lo mental, pero estamos convencidos del equipo que tenemos y confiados en poder sacarlo adelante”, aseguró.
En cuanto a la formación, Tucumán Central tendrá dos cambios obligados. Regresa César Abregú, quien cumplió su sanción, en lugar de Víctor Castaño, mientras que Ezequiel “Chueco” Martínez ingresará por Nelson Martínez Llanos, quien no será de la partida por haber llegado a la quinta amarilla.
Probable formación de Tucumán Central
Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Ezequiel Martínez.
Con ventaja, convicción y un plantel que muestra unidad, Tucumán Central afrontará en Jujuy uno de los partidos más importantes de su historia.