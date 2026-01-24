La DGI denunció a la AFA por presuntas maniobras con facturas falsas y fondos sin justificar
La presentación fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y apunta a una operatoria con empresas que habrían facturado servicios inexistentes; el monto investigado supera los U$S 235 millones.
La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), formalizó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas al uso de facturación apócrifa y a la salida de dinero sin el debido respaldo documental.
De acuerdo con la presentación, los organismos de control detectaron movimientos financieros que no contarían con justificación suficiente, lo que habría permitido ocultar el destino final de los fondos y eludir los mecanismos habituales de fiscalización. El volumen de dinero bajo análisis ronda los 235 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra se incremente a partir del avance de la investigación.
Fuentes judiciales indicaron que se trata de una causa nueva y no de una ampliación de expedientes previos. La denuncia surgió a partir de tareas específicas de control y de un análisis sistémico realizado por ARCA, que puso bajo la lupa una serie de operaciones consideradas inconsistentes desde el punto de vista fiscal.
El caso se enmarca, además, en un escenario de mayor presión institucional sobre la conducción de la AFA. En paralelo, segun informa el portal TN, la entidad enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que le requirió la presentación de balances y documentación respaldatoria correspondientes a ejercicios anteriores.
Según la denuncia, el foco de la maniobra estaría puesto en un conjunto de al menos 15 sociedades comerciales que habrían percibido pagos millonarios por parte de la AFA sin que existan evidencias claras de la prestación efectiva de los servicios facturados. Entre las firmas señaladas figuran empresas dedicadas, en los papeles, a la construcción, mantenimiento, consultoría y otros rubros, aunque con perfiles operativos que no se condicen con los montos declarados.
El informe de la DGI advierte que muchas de estas compañías presentan características típicas de firmas apócrifas: domicilios fiscales inexistentes o inaccesibles, ausencia de personal registrado, falta de bienes declarados y escasa actividad bancaria en relación con la facturación informada.
Uno de los casos analizados es el de ID Constructora S.R.L., que no pudo ser localizada en su domicilio fiscal y que registra una marcada diferencia entre la facturación declarada y los movimientos bancarios acreditados. A pesar de haber emitido facturas a la AFA por trabajos de mantenimiento y reparación en distintos predios, la empresa no cuenta con capacidad operativa ni recursos acordes al nivel de actividad informado.
Situaciones similares se repiten en otras firmas incluidas en la denuncia, como Meroka S.R.L., Maxstore S.A. y Central Hotel S.R.L., cuyos perfiles fiscales, actividades declaradas y registros contables presentan inconsistencias relevantes. En algunos casos, incluso, las actividades principales declaradas no guardan relación alguna con los servicios facturados a la entidad del fútbol.
Desde el organismo recaudador sostienen que el esquema detectado podría haber sido utilizado para canalizar pagos sin documentación válida y desviar fondos por fuera del circuito formal, una práctica que, de comprobarse, constituiría una grave infracción a la normativa tributaria vigente.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron delitos fiscales y responsabilidades penales, tanto de las empresas involucradas como de los responsables de autorizar los pagos desde la AFA.