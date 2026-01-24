La DGI denunció a la AFA por presuntas maniobras con facturas falsas y fondos sin justificar

Según la denuncia, el foco de la maniobra estaría puesto en un conjunto de al menos 15 sociedades comerciales que habrían percibido pagos millonarios por parte de la AFA sin que existan evidencias claras de la prestación efectiva de los servicios facturados. Entre las firmas señaladas figuran empresas dedicadas, en los papeles, a la construcción, mantenimiento, consultoría y otros rubros, aunque con perfiles operativos que no se condicen con los montos declarados.