Lilia Lemoine resaltó el impacto de las reformas de Milei y afirmó que “no llegamos a asimilar lo que va a significar para el futuro”

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, destacó este sábado la magnitud del proceso de transformación que impulsa el presidente Javier Milei y sostuvo que los cambios en marcha tendrán un impacto profundo en el futuro de la Argentina.
A través de una serie de reflexiones publicadas en sus redes sociales, la legisladora oficialista respaldó el ritmo de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y analizó el alcance que, según su visión, tendrán en el mediano y largo plazo sobre la estructura económica y social del país.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, puso el foco en la velocidad con la que se implementan las medidas del Gobierno nacional y señaló que “los anuncios se suceden a tal velocidad que no llegamos a acostumbrarnos”, en referencia al intenso proceso de cambios que atraviesa la gestión libertaria.
Lo que está logrando @JMilei para Argentina en su gestión es TANTO que no llegamos a asimilar lo que va a significar para nuestro futuro. Los anuncios se suceden a tal velocidad que no llegamos a acostumbrarnos; mientras, las acciones tomadas en los dos últimos años dan fruto.
La diputada consideró que la dinámica de trabajo de la actual administración permite comenzar a observar resultados de decisiones adoptadas durante los primeros años de gestión, mientras en paralelo se avanzan en nuevas iniciativas. En ese marco, sostuvo que el plan de gobierno mantiene una continuidad estratégica orientada a transformar de manera estructural al país.
Finalmente, sintetizó su respaldo al rumbo económico y político del Ejecutivo con una metáfora al afirmar que “este Presidente cosecha mientras continúa sembrando”, en alusión a la combinación entre resultados inmediatos y proyección a futuro.