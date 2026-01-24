Conocé el té que ayuda a mejorar la memoria, protege el cerebro y estimula la concentració

La alimentación y los hábitos diarios cumplen un rol clave en el cuidado de la salud cerebral. En ese contexto, ciertas infusiones naturales ganan protagonismo por sus efectos positivos sobre las funciones cognitivas, en especial la memoria y la capacidad de concentración.
Entre ellas, hay un té que se destaca por su aporte de antioxidantes y sustancias bioactivas que ayudan a proteger el cerebro del paso del tiempo y del estrés mental. Consumido de manera regular, puede convertirse en un aliado simple y accesible para estimular el rendimiento cognitivo y favorecer el bienestar mental.
¿Cuáles son los beneficios de consumir salvia?
La salvia es una planta medicinal utilizada desde la antigüedad por sus múltiples propiedades. Consumida en infusión, extractos o como condimento, se le atribuyen diversos beneficios para la salud, especialmente a nivel cognitivo y digestivo. Entre los principales se destacan:
Mejora de la memoria y la concentración: contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden favorecer las funciones cognitivas y la salud cerebral.
Protección del cerebro: sus antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento neuronal.
Propiedades digestivas: estimula la producción de jugos gástricos y ayuda a aliviar digestiones pesadas, gases y espasmos intestinales.
Efecto antiinflamatorio y antioxidante: contribuye a reducir procesos inflamatorios y a proteger las células del daño causado por los radicales libres.
Alivio de molestias menstruales y menopáusicas: tradicionalmente se usa para disminuir sofocos, sudoración excesiva y dolores asociados al ciclo menstrual.
Acción antimicrobiana: puede ayudar a combatir bacterias y hongos, por lo que también se emplea para aliviar dolores de garganta y afecciones bucales leves.
Si bien la salvia es segura en cantidades moderadas, se recomienda evitar consumos excesivos o prolongados, especialmente en embarazadas, personas con epilepsia o bajo ciertos tratamientos médicos. Ante dudas, siempre es conveniente consultar con un profesional de la salud.
Cómo preparar té de salvia:
Preparar té de salvia es simple y puede realizarse con facilidad en casa. Aquí tienes una receta básica:
Ingredientes:
1 cucharada de hojas de salvia (15 gramos)
1 taza de agua hirviendo (250 ml)
Instrucciones:
Vierte una taza de agua hirviendo sobre las hojas de salvia.
Deja reposar la infusión durante 5 a 10 minutos.
Cuela y sirve.
Los expertos recomiendan consumir entre 15 y 25 gramos de hojas de salvia por litro de agua, hasta tres veces al día, para aprovechar al máximo sus beneficios medicinales, como tratar la diarrea, mejorar la digestión o reducir la sudoración nocturna.