Secciones
SociedadActualidad

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Una especialista de la Universidad de Columbia analizó qué mensajes transmiten y cuáles son los rasgos de las personas que prefieren llevar una apariencia natural.

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan
Hace 1 Hs

Desde hace siglos el maquillaje se usa para hacer construcciones sociales. Algunos eligen usarlo y su mensaje es claro: mejorar, corregir y resaltar algunos aspectos del rostro u otras partes del cuerpo como el cuello o el pecho. Pero la reivindicación nature impulsó a miles de personas a dejar de maquillarse.

¿El amor es ciego? Lo que dicen la psicología y la neurociencia al respecto

¿El amor es ciego? Lo que dicen la psicología y la neurociencia al respecto

Usar bases, correctores de ojeras, delineadores y labiales puede hablar de muchos aspectos de la personalidad, aunque pueden ser bien disímiles. Diferentes personas pueden tener diferentes estilos de maquillaje y buscar subsanar un problema de autoestima o, por el contrario, potenciar su presencia. Pero, ¿qué hay en los pensamientos de quienes eligen no maquillarse?

Qué dice la psicología de quienes no se maquillan

El hábito de no maquillarse puede ser señal de una mayor conformidad y satisfacción con la imagen propia. También puede ser un claro embate de rechazo o protesta contra los estereotipos impuestos. Estas explicaciones surgen de las investigaciones citadas por la doctora Tara Well, del departamento de psicología de la Universidad de Columbia.

Desde las civilizaciones más antiguas, las personas usaron el maquillaje para estar en consonancia con las demandas sociales de belleza. Quienes eligen no maquillarse hoy en día pueden estar desafiando esas normas culturales impuestas de manera arbitraria.

El natural look puede hablar de un mayor cuidado a la salud. El natural look puede hablar de un mayor cuidado a la salud.

Otro aspecto clave detrás de esta tendencia es la comodidad, pues para muchas personas el proceso de aplicar y mantener el maquillaje puede resultar tedioso o innecesario, por lo que lucir un rostro al natural se asocia con un estilo de vida más relajado y práctico.

Una de las razones que se encontraron detrás de esto fue la necesidad de brindar un mayor cuidado a la piel. Esto indicaría una prioridad en la cual destaca la salud dérmica por sobre la estética. El enfoque "sin maquillaje" promueve la aceptación y elimina la idea del valor de la mujer ligado a la apariencia física.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del Abrazo: cinco razones para abrazar más y cuidar la salud emocional

Día del Abrazo: cinco razones para abrazar más y cuidar la salud emocional

Día del Abrazo: estos son los cinco beneficios por los que deberías abrazar a alguien

Día del Abrazo: estos son los cinco beneficios por los que deberías abrazar a alguien

Estos son los colores que utilizan las personas que son admiradas, según la psicología

Estos son los colores que utilizan las personas que son admiradas, según la psicología

¿Sos víctima de manipulación? Estos cinco pasos te ayudan a poner límites

¿Sos víctima de manipulación? Estos cinco pasos te ayudan a poner límites

Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso
6

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Comentarios