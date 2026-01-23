Secciones
Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Grok creó ese volumen de imágenes hiperrealistas en un periodo de 11 días, un promedio de 190 por minuto.

Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El chatbot Grok, de la empresa xAI de Elon Musk, generó un estimado de tres millones de imágenes sexualizadas de mujeres y menores en cuestión de días, dijeron investigadores, al revelar la magnitud del contenido explícito que causó repudio en todo el mundo.

Grok, que está integrada a la red social X, permitió que los usuarios modificaran imágenes reales de personas con instrucciones simples como “ponla en bikini” o “sácale la ropa”.

Una avalancha de imágenes hiperrealistas falsas (deepfakes) inundaron internet, lo que causó que varios países prohiban Grok y despertó la reacción de los entes reguladores y las víctimas. “Se estima que la herramienta de IA Grok generó cerca de tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 que parecen representar a menores, tras el lanzamiento en X de una nueva función de edición de imágenes”, dijo el Centro para Combatir el Odio Digital (CCDH) observatorio que investiga los efectos de la desinformación en internet.

Grok creó ese volumen de imágenes hiperrealistas en un periodo de 11 días, un promedio de 190 por minuto.

También identificó la sexualización de imágenes de la actriz Selena Gomez y las cantantes Taylor Swift y Nicki Minaj, así como de figuras políticas como la viceprimera ministra sueca Ebba Busch y la ex vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris.

“Los datos son claros: Grok de Elon Musk es una fábrica para la producción de material de abuso sexual”, dijo Imran Ahmed, director ejecutivo del CCDH.

No hubo comentarios inmediatos sobre los hallazgos por parte de X. Al ser contactada por la AFP por correo electrónico, xAI respondió con un escueto mensaje automatizado: “Mentiras de los medios tradicionales”.

La semana pasada, X anunció que bloqueará la capacidad de crear este tipo de imágenes a todos los usuarios en Grok y X en las jurisdicciones donde esas acciones sean ilegales. Países como Filipinas, Malasia e Indonesia prohibieron Grok, mientras que Reino Unido y Francia mantienen presión sobre la empresa.


