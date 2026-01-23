Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Una avalancha de imágenes hiperrealistas falsas (deepfakes) inundaron internet, lo que causó que varios países prohiban Grok y despertó la reacción de los entes reguladores y las víctimas. “Se estima que la herramienta de IA Grok generó cerca de tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 que parecen representar a menores, tras el lanzamiento en X de una nueva función de edición de imágenes”, dijo el Centro para Combatir el Odio Digital (CCDH) observatorio que investiga los efectos de la desinformación en internet.