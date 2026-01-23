La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Para muchos jóvenes del Norte que buscan estudiar sin mudarse, la propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) puede convertirse en una puerta real de acceso a la educación superior. La institución avanza con 12 nuevas tecnicaturas universitarias a distancia, pensadas para acompañar los cambios del mundo laboral y ofrecer trayectos cortos, flexibles y orientados a sectores con alta demanda.
El proyecto, que se viene trabajando hace un año entre el rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, combina aprendizaje basado en problemas, prácticas reales y un enfoque innovador que apunta directamente a mejorar la inserción laboral juvenil.
Formarse desde donde estés
La UNC explicó que este nuevo paquete de tecnicaturas está especialmente diseñado para ampliar el acceso territorial a la formación universitaria.
Esto significa que jóvenes de provincias del interior, donde no siempre hay ofertas específicas en áreas tecnológicas o emergentes, van a poder estudiar sin necesidad de viajar o mudarse.
Una apuesta a carreras cortas y pertinentes
Los trayectos están diseñados para que los contenidos sean realmente útiles para el mercado laboral. Las tecnicaturas apuntan a cubrir vacancias: programación, datos, diseño digital, turismo sustentable, comunicación socioambiental y economía social, entre otras.
Todas están creadas bajo el Sistema de Créditos Académicos (SACAU) y varias se conectan con diplomaturas ya existentes o con futuras carreras de grado, lo que permite avanzar por etapas y organizar el estudio según cada realidad personal.
Las tecnicaturas disponibles
La UNC presentó las siguientes propuestas:
- Asistencia en Investigación Penal
- Turismo Rural Sustentable
- Ciencia de Datos para Economía y Negocios
- Diseño de Productos Digitales
- Educación en Computación
- Diseño Visual
- Economía y Finanzas
- Gestión de Cooperativas y Mutuales
- Gestión Pública y Organizacional (con enfoque en economía social)
- Gestión de Servicios Odontológicos
- Comunicación Socioambiental
- Gestión Cultural y Patrimonio
¿Cuándo abren las inscripciones?
Recién cuando terminen todas las instancias administrativas: consejos directivos, Consejo Superior y la Secretaría de Educación de la Nación. La UNC estima que esto podría avanzar durante los primeros meses de 2026.
Para jóvenes que buscan una formación accesible, flexible y conectada con el empleo real, estas tecnicaturas pueden convertirse en una oportunidad fuerte para proyectar un futuro profesional sin salir de la provincia.