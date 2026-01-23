La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Para muchos jóvenes del Norte que buscan estudiar sin mudarse, la propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) puede convertirse en una puerta real de acceso a la educación superior. La institución avanza con 12 nuevas tecnicaturas universitarias a distancia, pensadas para acompañar los cambios del mundo laboral y ofrecer trayectos cortos, flexibles y orientados a sectores con alta demanda.