La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

La Universidad Nacional de Córdoba ofrecerá 12 tecnicaturas cortas y a distancia pensadas para quienes quieren estudiar desde cualquier lugar, con foco en empleabilidad, tecnología y sustentabilidad.

Hace 41 Min

Para muchos jóvenes del Norte que buscan estudiar sin mudarse, la propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) puede convertirse en una puerta real de acceso a la educación superior. La institución avanza con 12 nuevas tecnicaturas universitarias a distancia, pensadas para acompañar los cambios del mundo laboral y ofrecer trayectos cortos, flexibles y orientados a sectores con alta demanda.

El proyecto, que se viene trabajando hace un año entre el rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, combina aprendizaje basado en problemas, prácticas reales y un enfoque innovador que apunta directamente a mejorar la inserción laboral juvenil.

Formarse desde donde estés

La UNC explicó que este nuevo paquete de tecnicaturas está especialmente diseñado para ampliar el acceso territorial a la formación universitaria. 

Esto significa que jóvenes de provincias del interior, donde no siempre hay ofertas específicas en áreas tecnológicas o emergentes, van a poder estudiar sin necesidad de viajar o mudarse.

Una apuesta a carreras cortas y pertinentes

Los trayectos están diseñados para que los contenidos sean realmente útiles para el mercado laboral. Las tecnicaturas apuntan a cubrir vacancias: programación, datos, diseño digital, turismo sustentable, comunicación socioambiental y economía social, entre otras.

Todas están creadas bajo el Sistema de Créditos Académicos (SACAU) y varias se conectan con diplomaturas ya existentes o con futuras carreras de grado, lo que permite avanzar por etapas y organizar el estudio según cada realidad personal.

Las tecnicaturas disponibles

La UNC presentó las siguientes propuestas:

- Asistencia en Investigación Penal

- Turismo Rural Sustentable

- Ciencia de Datos para Economía y Negocios

- Diseño de Productos Digitales

- Educación en Computación

- Diseño Visual

- Economía y Finanzas

- Gestión de Cooperativas y Mutuales

- Gestión Pública y Organizacional (con enfoque en economía social)

- Gestión de Servicios Odontológicos

- Comunicación Socioambiental

- Gestión Cultural y Patrimonio

¿Cuándo abren las inscripciones?

Recién cuando terminen todas las instancias administrativas: consejos directivos, Consejo Superior y la Secretaría de Educación de la Nación. La UNC estima que esto podría avanzar durante los primeros meses de 2026.

Para jóvenes que buscan una formación accesible, flexible y conectada con el empleo real, estas tecnicaturas pueden convertirse en una oportunidad fuerte para proyectar un futuro profesional sin salir de la provincia.

