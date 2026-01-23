Por qué la tormenta invernal Fern amenaza con ser una de las más dañinas de los últimos años en Estados Unidos

5. El impacto en el transporte aéreo

Según estimaciones de AccuWeather, alrededor de 6.000 vuelos podrían ser cancelados durante el fin de semana, mientras que la aplicación Hopper advierte que más de 15.000 vuelos sufrirían demoras en todo Estados Unidos. Los aeropuertos de Dallas–Fort Worth y Dallas Love Field aparecen como los más afectados, con más de mil cancelaciones en un solo día, lo que los ubica en el epicentro del caos aéreo.