Por qué la tormenta invernal Fern amenaza con ser una de las más dañinas de los últimos años en Estados Unidos

El evento combina acumulaciones de hielo, nevadas y una ola de frío que se extenderá por varios días. Alrededor de 6.000 vuelos podrían ser cancelados.

Hace 2 Hs

La tormenta invernal Fern avanza sobre gran parte de Estados Unidos y reúne una combinación poco frecuente: nieve, hielo y temperaturas muy bajas que afectan al mismo tiempo al sur, el medio oeste y el noreste del país. Según los pronósticos, el sistema alcanzará a 34 estados y a más de 230 millones de personas.

Las lluvias, nevadas y acumulaciones de hielo ya comenzaron en varias zonas, mientras los servicios meteorológicos advierten que los impactos podrían extenderse hasta el lunes, tanto en el tránsito como en el suministro eléctrico.

1. Una tormenta de escala masiva

A diferencia de otros eventos invernales más localizados, Fern se destaca por su alcance geográfico. Se espera que deje nieve y/o hielo significativo en 34 estados, que afectará directa o indirectamente a más de 230 millones de personas, es decir, cerca de dos de cada tres habitantes de Estados Unidos.

Además, el sistema también impactará con nevadas importantes en zonas del sudeste y la costa atlántica de Canadá.

2. Un temporal de hielo calificado como “catastrófico”

Uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno es la acumulación de hielo en el sur del país. De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA, se esperan acumulaciones calificadas como “catastróficas”, capaces de provocar:

Cortes masivos de energía eléctrica

Caída de árboles y postes

Condiciones de tránsito extremadamente peligrosas durante varios días

Los meteorólogos advierten que podría tratarse del temporal de hielo más dañino y extendido en varios años para esa región, con consecuencias que podrían tardar días en resolverse.

3. Las nevadas más intensas en años para algunas ciudades

En varias zonas, los modelos muestran una alta probabilidad de acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve. Para algunas ciudades, este tipo de eventos es poco frecuente o directamente no se registra desde hace muchos años.

Algunos casos destacados:

Oklahoma City solo tuvo tres tormentas con más de 30 cm de nieve en su historia. La última fue en 2011.

Tulsa, Oklahoma, registró apenas dos eventos de ese tipo, uno en 1994 y otro en 2011.

Louisville, Kentucky, no ve una nevada de esa magnitud desde 1998, cuando cayó un récord de 57 cm.

En el corredor urbano entre Washington y Nueva York, la situación es más incierta: la posible mezcla de nieve, aguanieve, hielo o incluso lluvia podría reducir las acumulaciones finales.

Aun así, ciudades como Filadelfia y Washington D.C. no registran una nevada de al menos 30 cm desde la tormenta Jonas en 2016, mientras que Nueva York no alcanza ese umbral desde hace casi cinco años.

4. Una ola de frío récord

Además de la nieve y el hielo, Fern estará acompañada por una masa de aire extremadamente fría que podría romper decenas de récords diarios de temperatura mínima.

En algunos puntos del sur del país, las temperaturas podrían mantenerse bajo valores históricos durante varios días consecutivos. Se esperan:

Temperaturas bajo cero en zonas tan al sur como Oklahoma y el noroeste de Texas

Mínimas de 20 y 30 grados Fahrenheit (entre -6 °C y 0 °C) alcanzando la costa del Golfo

Aire frío avanzando incluso sobre el norte y centro de Florida

Según la NWS, las temperaturas podrían bajar de los -10 ºC incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -45 °C en algunos puntos del país.

Los especialistas anticipan que el alivio térmico será lento y gradual.

5. El impacto en el transporte aéreo

Según estimaciones de AccuWeather, alrededor de 6.000 vuelos podrían ser cancelados durante el fin de semana, mientras que la aplicación Hopper advierte que más de 15.000 vuelos sufrirían demoras en todo Estados Unidos. Los aeropuertos de Dallas–Fort Worth y Dallas Love Field aparecen como los más afectados, con más de mil cancelaciones en un solo día, lo que los ubica en el epicentro del caos aéreo.

Ante este escenario, las principales aerolíneas —entre ellas American Airlines, Delta, United, JetBlue y Southwest— anunciaron la flexibilización de cambios y cancelaciones sin penalidades, anticipando que las interrupciones podrían extenderse hasta el lunes.

Los especialistas explican que la combinación de hielo, lluvia congelada y bajas temperaturas resulta especialmente problemática para la aviación, ya que obliga a prolongados procesos de deshielo en aeronaves y pistas, lo que genera un efecto dominó de demoras y cancelaciones en uno de los corredores aéreos más transitados del país.

