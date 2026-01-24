Secciones
Una profesora acusa a Grok de "secuestro digital"
Una profesora acusa a Grok de “secuestro digital”
Hace 4 Hs

CARDIFF, Reino Unido.- Cuando Daisy Dixon, profesora de la Universidad de Cardiff (Gales), supo que imágenes sexualizadas suyas en lencería o embarazada circulaban en la red social X, generadas por Grok, su herramienta de IA, se sintió violentada en su intimidad. “Es un secuestro digital de tu cuerpo”, una “agresión de una misoginia extrema”, confió esta docente de Filosofía, de 36 años.

Activa en X e Instagram, donde realiza entre otras cosas labores de divulgación filosófica, Dixon descubrió en diciembre imágenes suyas generadas artificialmente en X. Algunos usuarios habían utilizado Grok para manipularlas a partir de unas pocas fotos que ella había publicado en las que aparecía con ropa deportiva.

Las primeras imágenes creadas por la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la plataforma de Elon Musk eran bastante inofensivas.

La manipulación consistía en un cambio de peinado o de maquillaje, cuenta Dixon. Pero luego “realmente degeneraron”.

En particular, algunos usuarios pidieron a Grok que la mostrara en tanga, que le ensanchara las caderas o que le hiciera adoptar poses “más vulgares”. Y Grok obedecía y “generaba la imagen”, relata la profesora.

Dixon podía ver tanto las solicitudes como las imágenes creadas aparecer en su cuenta de X -donde tiene unos 34.000 seguidores-, ya que Grok las publica allí automáticamente.

Un usuario incluso llegó a pedir a Grok que la representara en una “fábrica de violaciones”, dice, aunque en ese caso extremo la herramienta no generó la imagen solicitada. “Me sentí realmente violentada en mi intimidad, y también en peligro”, subraya la docente. “Tuve ganas de esconderme”, aunque luego “la ira reemplazó al miedo”.

Dixon se sintió particularmente impactada al ver que Grok había satisfecho la petición de un usuario de representarla embarazada, en bikini, con la alianza en el dedo. Quiso denunciar esa imagen en X, pero no encontró en la plataforma un medio para hacerlo.

Reino Unido acaba de endurecer su legislación frente a este tipo de comportamientos, penalizando tanto la creación como la solicitud de imágenes íntimas no consentidas.

