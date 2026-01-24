Una profesora acusa a Grok de “secuestro digital”

CARDIFF, Reino Unido.- Cuando Daisy Dixon, profesora de la Universidad de Cardiff (Gales), supo que imágenes sexualizadas suyas en lencería o embarazada circulaban en la red social X, generadas por Grok, su herramienta de IA, se sintió violentada en su intimidad. “Es un secuestro digital de tu cuerpo”, una “agresión de una misoginia extrema”, confió esta docente de Filosofía, de 36 años.