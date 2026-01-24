Un nuevo video podría modificar la situación de Agostina Páez

Dos tenistas latinoamericanos fueron detenidos en Brasil tras un episodio de insultos raciales ocurrido el jueves, durante el torneo de dobles del Challenger de Itajaí. Se trata del venezolano Luis David Martínez y del colombiano Cristian Rodríguez, quienes, según las acusaciones, realizaron gestos y expresiones racistas. El primero fue captado haciendo gestos como un mono hacia el público, mientras que su compañero habría insultado a un recogepelotas. Tras la intervención de la organización del torneo y la Policía Militar, ambos jugadores fueron localizados en un hotel y trasladados a una comisaría, donde quedaron bajo custodia. El hecho generó un fuerte repudio institucional por parte de los organizadores del certamen y se les abrió un proceso judicial que podría derivar también en sanciones deportivas internacionales, con impacto en sus carreras.