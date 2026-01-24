Vacaciones 2026: ¿qué hacer este verano en las provincias vecinas?

En Santa María, la semana combina el Festival de Doma y Folclore -que tiene su última noche hoy- con el Festival del Puestero -a realizarse mañana-, en la localidad de Entre Ríos. A esto se suma el Festival Nacional del Maíz, que se realiza hoy desde las 20 en Los Varela, con Ulises Bueno como número central. La Puna catamarqueña también tiene su espacio con la Fiesta Gaucha en Antofagasta de la Sierra, hoy y mañana.