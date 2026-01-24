Vacaciones 2026: ¿qué hacer este verano en las provincias vecinas?

El norte argentino vuelve a desplegar una agenda cargada de fiestas, corsos y festivales populares que se convierten en una invitación directa a armar el bolso y salir a la ruta. Para quienes buscan escapadas cortas desde Tucumán, las provincias cercanas concentran propuestas que combinan música, tradición, gastronomía y celebraciones, con opciones pensadas tanto para viajes en familia como para salidas entre amigos.
Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Jujuy activan su calendario de verano con actividades que se extienden desde este mes hasta marzo.
Cerveza artesanal en Termas
A poco más de 90 kilómetros de Tucumán, Termas de Río Hondo se consolida como uno de los destinos preferidos para descansar y cortar la rutina. Ayer, la ciudad santiagueña presentó oficialmente su calendario de febrero, con propuestas que combinan sabores regionales y festejos de carnaval.
Entre las actividades más destacadas figura la 6ª Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en el predio Kori Killa, dentro del parque Martín Güemes (sobre calle Tacuarí, entre avenida Belgrano y la ruta nacional 9). Durante ambas jornadas, el público podrá degustar cervezas artesanales de todo el norte argentino, acompañadas por bandas y Dj’s en vivo, sorteos y un happy hour pensado para compartir en un clima distendido. El acceso será gratuito y participarán veinte exponentes regionales.
La agenda del próximo mes también incluye los Corsos del Norte, que se realizarán el 14 y 15 sobre la avenida Belgrano. Se trata de una de las celebraciones más convocantes del verano termense, con comparsas, música y propuestas recreativas orientadas a las familias. La actividad será gratuita y contará con la participación de cinco comparsas y shows musicales en vivo.
Desde el área de Turismo destacaron además la accesibilidad del destino. Según informaron, es posible conseguir habitaciones de hotel desde los $50.000 por persona para todo el fin de semana, con desayuno y late check out incluidos.
En ese marco, Sol Marino, de la Dirección de Promoción Turística, señaló: “con Santiago del Estero tenemos una dinámica turística especial porque es el principal destino emisor de turistas para Tucumán, y el tucumano es un apasionado de la oferta santiagueña porque realiza múltiples viajes cortos para disfrutar de eventos, como es el caso de las Termas y las propuestas que trae hoy”.
Humor, canto y corsos
El calendario salteño suma alternativas que combinan festivales, corsos y experiencias turísticas consolidadas. En febrero, La Viña celebrará la 23ª edición del Festival del Humor y el Canto, previsto para el 8 en el Complejo Deportivo Municipal. Entre los artistas confirmados se encuentra el grupo La T y la M.
El cierre fuerte del verano llegará con la 52ª edición de la Serenata a Cafayate, que se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero en el predio de la Bodega Encantada. Como cada año, el festival convocará a miles de personas, aunque la grilla artística y el precio de las entradas aún no fueron confirmados.
En el área metropolitana, la municipalidad de San Lorenzo puso en marcha los Corsos de la Familia. Las actividades se desarrollan sobre calle 9 de Julio, desde hoy a las 20 y hasta el domingo. Seguirán el 31 de enero y 1, 7 y 8 de febrero. Las entradas cuestan $10.000 para mayores y $5.000 para menores de 10 años.
Entre las propuestas turísticas, el Tren a las Nubes continúa siendo uno de los grandes atractivos. El servicio de alta montaña, que asciende hasta los 4.200 metros de altura, tiene salidas de martes a sábados a las 7, con regreso a las 20.30. Las tarifas oscilan entre $142.000 y $207.000, con posibilidad de financiación en seis cuotas sin interés.
Figuras nacionales en Andalgalá
Catamarca despliega una de las agendas más intensas del verano. En Andalgalá se desarrolla la Fiesta Nacional El Fuerte hoy y mañana, con una grilla artística que incluye a La Delio Valdez, Destino San Javier, El Indio Lucio Rojas, Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo, Los Tekis y Christian Herrera, entre otros. La programación se extiende hasta el 26 con el Andalgalá Rock Fest.
En Santa María, la semana combina el Festival de Doma y Folclore -que tiene su última noche hoy- con el Festival del Puestero -a realizarse mañana-, en la localidad de Entre Ríos. A esto se suma el Festival Nacional del Maíz, que se realiza hoy desde las 20 en Los Varela, con Ulises Bueno como número central. La Puna catamarqueña también tiene su espacio con la Fiesta Gaucha en Antofagasta de la Sierra, hoy y mañana.
Tren a la Quebrada
Jujuy combina turismo sustentable y celebraciones populares. El Tren Solar de la Quebrada retomó sus operaciones con una agenda que incluye experiencias culturales y gastronómicas. Entre las propuestas se destaca el ciclo Cielo en Movimiento, con observación astronómica y relatos de cosmovisión andina y el Tren del Vino, que tendrá su primera edición el 1 de febrero.
En paralelo, la provincia ya vive el clima del Carnaval 2026, cuyo calendario se extiende desde enero hasta el 7 de marzo. Jueves de padrinos, compadres y comadres, el Carnaval Grande, la bajada de diablos en Uquía y los cierres tradicionales vuelven a convertir a Jujuy en uno de los grandes escenarios culturales del norte argentino.