El parque convertido en una pista de obstáculos

No es novedad que el tránsito en Tucumán sea un reflejo de nuestra convivencia a menudo fracturada. Pero hay espacios donde esa fractura duele más. El parque 9 de Julio, el principal pulmón verde de la capital, debería ser un santuario de calma, un lugar donde el ritmo lo marcan los pasos de los corredores, el rodar de las bicicletas y las risas de los niños. Sin embargo, en sus caminos internos (y en las adyacencias) se libra diariamente una batalla: la de los autos que convierten un espacio de recreación en una pista de obstáculos donde peatones, ciclistas y deportistas son, literalmente, blancos móviles.