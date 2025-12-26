La actividad industrial cayó 6% interanual en noviembre, según la UIA

El impacto es particularmente fuerte en las pequeñas y medianas empresas. Según el relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme, incluido en el informe, la producción de las pymes cayó 4,1% y el empleo 4,6% durante el tercer trimestre de 2025. Los indicadores adelantados también reflejan un escenario contractivo: el PMI-PyME se ubicó en 43 puntos y el índice de clima de confianza (ICE-PyME) en 44 puntos, ambos por debajo del umbral de crecimiento. A su vez, el Monitor de Desempeño Industrial de la IV Encuesta CEU-UIA ratificó la continuidad de esta tendencia negativa.