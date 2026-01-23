Patricia Bullrich pidió tratar la Ley Penal Juvenil: "Se les terminó la impunidad"

Tras el asesinato de Jeremías Monzón, la senadora Patricia Bullrich volvió a impulsar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto de ley que el año pasado quedó estancado en el Congreso. La iniciativa había logrado dictamen en la Cámara de Diputados, pero la falta de votos impidió que llegara al recinto, por lo que el tratamiento legislativo volvió a foja cero. Con la nueva composición parlamentaria, el oficialismo libertario confía en que el proyecto pueda finalmente avanzar.