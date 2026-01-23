Secciones
Política

Patricia Bullrich pidió tratar la Ley Penal Juvenil: "Se les terminó la impunidad"

"Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas", afirmó la senadora de LLA.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 18 Min

Tras el asesinato de Jeremías Monzón, la senadora Patricia Bullrich volvió a impulsar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto de ley que el año pasado quedó estancado en el Congreso. La iniciativa había logrado dictamen en la Cámara de Diputados, pero la falta de votos impidió que llegara al recinto, por lo que el tratamiento legislativo volvió a foja cero. Con la nueva composición parlamentaria, el oficialismo libertario confía en que el proyecto pueda finalmente avanzar. 

En ese marco, Bullrich utilizó sus redes sociales para reclamar su tratamiento y endureció su postura sobre la responsabilidad penal de los menores. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes”, expresó.

En esa misma línea, profundizó su crítica al sistema actual y apeló a casos de extrema violencia para reforzar su argumento. “¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga“, afirmó.

También cuestionó la falta de consecuencias penales para los delitos graves cometidos por menores. “Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir. Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”, sostuvo.

Por último, la legisladora planteó que el proyecto busca equiparar el régimen argentino con el de otros países de la región. “Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichCongreso de la NaciónJavier Milei
