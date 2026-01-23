El TAS habilitó a Verón y podrá volver a ejercer como presidente de Estudiantes

El conflicto tuvo su origen durante los octavos de final del torneo Clausura 2025, cuando los jugadores de Estudiantes realizaron un “pasillo” a sus pares de Rosario Central. El gesto se produjo en un contexto de fuerte polémica institucional, luego de que el club rosarino fuera proclamado campeón de la Liga, una decisión que generó cuestionamientos en varios sectores del fútbol argentino.