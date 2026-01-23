El TAS habilitó a Verón y podrá volver a ejercer como presidente de Estudiantes
Tras una sanción impuesta por la AFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo hizo lugar a una medida cautelar presentada por Estudiantes de La Plata y permitió que Juan Sebastián Verón retome de inmediato sus funciones, mientras se aguarda una resolución definitiva.
Juan Sebastián Verón quedó nuevamente habilitado para ejercer como presidente de Estudiantes luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolviera otorgarle una medida cautelar, tras una apelación presentada por el “Pincha”. De esta manera, la sanción que le había impuesto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó momentáneamente sin efecto.
El conflicto tuvo su origen durante los octavos de final del torneo Clausura 2025, cuando los jugadores de Estudiantes realizaron un “pasillo” a sus pares de Rosario Central. El gesto se produjo en un contexto de fuerte polémica institucional, luego de que el club rosarino fuera proclamado campeón de la Liga, una decisión que generó cuestionamientos en varios sectores del fútbol argentino.
Ante el Tribunal de Disciplina, el propio Verón reconoció haber dado la orden que derivó en ese accionar, considerado un incumplimiento del protocolo establecido por la AFA. Como consecuencia, el organismo aplicó sanciones severas amparadas en el artículo 12 del Código Disciplinario.
En aquel fallo, todos los futbolistas titulares de Estudiantes en ese encuentro fueron suspendidos por dos fechas, pena que posteriormente quedó sin efecto tras una amnistía. Sin embargo, la sanción más dura recayó sobre Verón, quien recibió una suspensión de seis meses para realizar cualquier actividad vinculada al fútbol, lo que le impedía ejercer su rol dirigencial.
Frente a ese escenario, la dirigencia del “Pincha” decidió recurrir al TAS, en busca de una revisión del castigo. La resolución conocida en las últimas horas dio lugar a la medida cautelar solicitada, lo que implica la habilitación plena e inmediata de Verón para retomar su cargo como presidente del club.
“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que ha sido apelada y se encuentra a la espera de una resolución", dice el comunicado.