Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Juan Sebastián Verón no estuvo en un palco ni en una zona preferencial durante la final del Trofeo de Campeones ante Platense. No podía. El presidente de Estudiantes de La Plata cumple una suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que le impide ejercer funciones formales vinculadas al fútbol. En ese escenario, su presencia en San Nicolás se dio desde otro lugar: el de la tribuna, entre los hinchas, compartiendo el viaje, la previa y el pulso de una final que el “Pincha” terminó ganando 2-1.