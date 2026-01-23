Secciones
Borja sigue libre: se cayó su pase a Cruz Azul por un problema de cupos y analiza nuevas opciones

El delantero colombiano de 32 años no logró cerrar su llegada al fútbol mexicano por la imposibilidad del club de liberar un extranjero. Tras su salida de River, el “Colibrí” busca nuevo destino y ya empiezan a sonar alternativas.

SIGUE LIBRE. Miguel Borja continúa en la búsqueda de club para la temporada 2026. SIGUE LIBRE. Miguel Borja continúa en la búsqueda de club para la temporada 2026.
Hace 2 Hs

Miguel Borja continúa sin equipo luego de que se frustrara su incorporación a Cruz Azul, una operación que parecía encaminada pero que terminó cayéndose por una cuestión administrativa. El atacante colombiano, de 32 años, había avanzado en las negociaciones con el club mexicano, aunque la falta de resolución en los cupos de extranjeros terminó siendo determinante.

El principal escollo estuvo en la imposibilidad de liberar una plaza para extranjeros. Cruz Azul debía concretar la salida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, quien estaba próximo a ser transferido al Houston Dynamo. Sin embargo, la operación se dilató más de lo previsto y, ante la falta de certezas, Borja decidió dar por finalizadas las conversaciones para no quedar inactivo.

Tras conocerse la caída del pase, el propio delantero utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y evitar especulaciones. 

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina", escribió el delantero.

POSTEO. En Instagram, Borja descartó la posibilidad de sumarse al Cruz Azul y agradeció las intenciones de la CD de la POSTEO. En Instagram, Borja descartó la posibilidad de sumarse al Cruz Azul y agradeció las intenciones de la CD de la

De esta manera, Borja sigue en condición de jugador libre luego de su salida de River y con el mercado todavía abierto. En este contexto, el colombiano se encuentra dispuesto a analizar nuevas propuestas para continuar su carrera, mientras su futuro permanece sin definición.

Cabe recordar que, en este mismo periodo de transferencias, circularon rumores sobre un posible interés de Boca, aunque por el momento no hubo avances concretos. Con la vía mexicana descartada, el “Colibrí” vuelve a quedar en el radar del mercado, a la espera de un nuevo destino.

