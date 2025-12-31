Miguel Borja se despidió de River con un distante mensaje en redes en su último día de contrato

De esta manera, “Colibrí” le pone punto final a su ciclo en River, el club en el que más jugó a lo largo de su carrera con 159 partidos oficiales, 62 goles y 10 asistencias. En ese recorrido, conquistó la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, todos en 2023. Sin embargo, su salida se da en un contexto de cuestionamientos por parte de los hinchas, tras una última temporada en la que su rendimiento estuvo lejos de su mejor versión.