Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Miguel Borja se despidió de River con un distante mensaje en redes en su último día de contrato

El delantero colombiano publicó un posteo escueto desde México y cerró su etapa en el club en el que más partidos disputó, mientras se prepara para continuar su carrera en la Liga MX.

RECORRIDO. Borja eligió un recuerdo en la Copa Libertadores para despedirse de River a través de sus redes sociales. RECORRIDO. Borja eligió un recuerdo en la Copa Libertadores para despedirse de River a través de sus redes sociales. Prensa River
Hace 4 Hs

A horas del cierre formal de su vínculo con River Plate, Miguel Borja eligió las redes sociales para decir adiós. En su último día de contrato con el “Millonario”, el atacante compartió un mensaje breve que rápidamente recorrió el mundo riverplatense.

“Gracias totales”, escribió en una publicación de Instagram, acompañada por un video del gol que le convirtió a Libertad de Paraguay el 2 de mayo de 2024, en el Monumental, por la Copa Libertadores. Más tarde, desde la Ciudad de México, amplió la despedida con una historia. “Gracias totales, River. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día, mi gente”, publicó.

Borja ya se encuentra en México, donde comenzará una nueva etapa en Cruz Azul. El colombiano llegó el domingo, realizó los estudios médicos y tuvo su primer entrenamiento con el plantel que dirige Nicolás Larcamón. Firmará un contrato por dos años, con opción a extenderlo por uno más si cumple determinados objetivos.

De esta manera, “Colibrí” le pone punto final a su ciclo en River, el club en el que más jugó a lo largo de su carrera con 159 partidos oficiales, 62 goles y 10 asistencias. En ese recorrido, conquistó la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, todos en 2023. Sin embargo, su salida se da en un contexto de cuestionamientos por parte de los hinchas, tras una última temporada en la que su rendimiento estuvo lejos de su mejor versión.

En el cierre de 2025, Borja disputó 48 encuentros, convirtió ocho goles y aportó tres asistencias, números que no alcanzaron para despejar las críticas. A eso se sumó el ruido generado por su coqueteo con Boca Juniors, posibilidad que finalmente no prosperó por diferencias económicas.

Con la mudanza confirmada y el mensaje publicado, River suma una baja más de cara a 2026, en un proceso de recambio que ya incluye varias salidas del plantel profesional. Para Borja, en cambio, se abre un nuevo desafío en la Liga MX, lejos de Núñez y con la intención de recuperar protagonismo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateColombiaMéxicoMiguel Borja
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
4

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
5

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
6

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Más Noticias
La CD de San Martín no se guardó nada: de las salidas de Abregú y Vera al proyecto deportivo 2026

La CD de San Martín no se guardó nada: de las salidas de Abregú y Vera al proyecto deportivo 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

El secreto que Gabriela Sabatini ocultó durante su carrera y que la frenó en la lucha por ser la N° 1

El secreto que Gabriela Sabatini ocultó durante su carrera y que la frenó en la lucha por ser la N° 1

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Comentarios