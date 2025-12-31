Miguel Borja se despidió de River con un distante mensaje en redes en su último día de contrato

A horas del cierre formal de su vínculo con River Plate, Miguel Borja eligió las redes sociales para decir adiós. En su último día de contrato con el “Millonario”, el atacante compartió un mensaje breve que rápidamente recorrió el mundo riverplatense.
“Gracias totales”, escribió en una publicación de Instagram, acompañada por un video del gol que le convirtió a Libertad de Paraguay el 2 de mayo de 2024, en el Monumental, por la Copa Libertadores. Más tarde, desde la Ciudad de México, amplió la despedida con una historia. “Gracias totales, River. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día, mi gente”, publicó.
Borja ya se encuentra en México, donde comenzará una nueva etapa en Cruz Azul. El colombiano llegó el domingo, realizó los estudios médicos y tuvo su primer entrenamiento con el plantel que dirige Nicolás Larcamón. Firmará un contrato por dos años, con opción a extenderlo por uno más si cumple determinados objetivos.
De esta manera, “Colibrí” le pone punto final a su ciclo en River, el club en el que más jugó a lo largo de su carrera con 159 partidos oficiales, 62 goles y 10 asistencias. En ese recorrido, conquistó la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, todos en 2023. Sin embargo, su salida se da en un contexto de cuestionamientos por parte de los hinchas, tras una última temporada en la que su rendimiento estuvo lejos de su mejor versión.
En el cierre de 2025, Borja disputó 48 encuentros, convirtió ocho goles y aportó tres asistencias, números que no alcanzaron para despejar las críticas. A eso se sumó el ruido generado por su coqueteo con Boca Juniors, posibilidad que finalmente no prosperó por diferencias económicas.
Con la mudanza confirmada y el mensaje publicado, River suma una baja más de cara a 2026, en un proceso de recambio que ya incluye varias salidas del plantel profesional. Para Borja, en cambio, se abre un nuevo desafío en la Liga MX, lejos de Núñez y con la intención de recuperar protagonismo.