Frío extremo y nevadas históricas: Nueva York declaró el estado de emergencia

Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el estado se encuentra preparado para afrontar la tormenta y que en los próximos días continuarán las tareas de salado en las rutas y carreteras. “Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, afirmó Hochul. Y agregó: “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.