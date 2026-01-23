Secciones
Mundo

Frío extremo y nevadas históricas: Nueva York declaró el estado de emergencia

Las autoridades advirtieron sobre el impacto que tendrá el fenómeno climático y llamaron a la población a extremar las precauciones.

OLA POLAR EN NY. Autoridades locales decretaron el estado de emergencia. Foto tomada de Iprofesional. OLA POLAR EN NY. Autoridades locales decretaron el estado de emergencia. Foto tomada de Iprofesional.
Hace 1 Hs

Nueva York declaró el estado de emergencia ante la llegada de una de las tormentas de nieve más grandes de su historia. La medida fue anunciada este viernes por la gobernadora Kathy Hochul, quien advirtió sobre el impacto que tendrá el fenómeno climático y llamó a la población a extremar las precauciones.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el estado se encuentra preparado para afrontar la tormenta y que en los próximos días continuarán las tareas de salado en las rutas y carreteras. “Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, afirmó Hochul. Y agregó: “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.

Con esta decisión, Nueva York se convirtió en el último estado del país en declarar el estado de emergencia ante la inminente tormenta. A comienzos de la semana, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, había tomado la misma medida. A él se sumaron Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia, mientras que Maryland y Virginia Occidental se encuentran en estado de preparación.

El fenómeno climático afectará con especial intensidad a la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana, con un fuerte impacto en ciudades como Washington y Nueva York. Para la capital del país, se espera una acumulación de entre 15 y 30 centímetros de nieve entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Frío extremo y fuertes nevadas

En la ciudad de Nueva York, los pronósticos indican que podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, aunque la cifra final dependerá de la trayectoria de la tormenta y de si las precipitaciones se presentan únicamente en forma de nieve o se mezclan con lluvia.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico para este sábado en la Gran Manzana anticipa una mínima de -14 °C y una máxima de -9 °C. Además, se prevé que los registros térmicos no superen los -2 °C al menos hasta fines de mes, lo que refuerza las advertencias oficiales sobre los riesgos asociados al frío extremo.

Temas Estados Unidos de AméricaNueva York
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
3

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
4

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
5

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
6

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Más Noticias
Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Comentarios