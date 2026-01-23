Frío extremo y nevadas históricas: Nueva York declaró el estado de emergencia

Nueva York declaró el estado de emergencia ante la llegada de una de las tormentas de nieve más grandes de su historia. La medida fue anunciada este viernes por la gobernadora Kathy Hochul, quien advirtió sobre el impacto que tendrá el fenómeno climático y llamó a la población a extremar las precauciones.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el estado se encuentra preparado para afrontar la tormenta y que en los próximos días continuarán las tareas de salado en las rutas y carreteras. “Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, afirmó Hochul. Y agregó: “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.
Con esta decisión, Nueva York se convirtió en el último estado del país en declarar el estado de emergencia ante la inminente tormenta. A comienzos de la semana, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, había tomado la misma medida. A él se sumaron Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia, mientras que Maryland y Virginia Occidental se encuentran en estado de preparación.
El fenómeno climático afectará con especial intensidad a la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana, con un fuerte impacto en ciudades como Washington y Nueva York. Para la capital del país, se espera una acumulación de entre 15 y 30 centímetros de nieve entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Frío extremo y fuertes nevadas
En la ciudad de Nueva York, los pronósticos indican que podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, aunque la cifra final dependerá de la trayectoria de la tormenta y de si las precipitaciones se presentan únicamente en forma de nieve o se mezclan con lluvia.
En cuanto a las temperaturas, el pronóstico para este sábado en la Gran Manzana anticipa una mínima de -14 °C y una máxima de -9 °C. Además, se prevé que los registros térmicos no superen los -2 °C al menos hasta fines de mes, lo que refuerza las advertencias oficiales sobre los riesgos asociados al frío extremo.