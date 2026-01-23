Jaldo pidió agilizar los trámites jubilatorios y ratificó el diálogo con la Nación

En esa línea, Jaldo fue categórico al despejar cualquier especulación sobre una eventual injerencia provincial en ese tipo de decisiones. “Si me llega a consultar, le voy a decir que es una facultad exclusiva suya. Nosotros estamos para ayudar, no para cogobernar la Nación”, subrayó, al tiempo que reafirmó su respeto por la división de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.