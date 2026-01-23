Secciones
Jaldo pidió agilizar los trámites jubilatorios y ratificó el diálogo con la Nación

El gobernador afirmó que la Provincia colabora para acelerar trámites en Anses, admitió demoras y ratificó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

Hace 20 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este viernes a la reciente designación de Alejandro Trapani como gerente regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y dejó en claro su postura respecto a las decisiones que corresponden exclusivamente al Gobierno nacional.

En declaraciones a la prensa, el mandatario provincial remarcó que los nombramientos en cargos nacionales son atribución del Poder Ejecutivo nacional y que no forman parte de las incumbencias de las provincias. “Los cargos nacionales son una facultad exclusiva del señor Presidente de la Nación, Javier Milei. No me va a consultar a mí a quién va a designar en los cargos nacionales”, afirmó.

En esa línea, Jaldo fue categórico al despejar cualquier especulación sobre una eventual injerencia provincial en ese tipo de decisiones. “Si me llega a consultar, le voy a decir que es una facultad exclusiva suya. Nosotros estamos para ayudar, no para cogobernar la Nación”, subrayó, al tiempo que reafirmó su respeto por la división de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.

El gobernador destacó además el perfil dialoguista de su gestión y el vínculo institucional que mantiene con el Gobierno nacional. “Nosotros somos dialoguistas para ayudar”, expresó, y señaló que existe un canal de comunicación permanente tanto con las autoridades nacionales como con Anses.

Jaldo reconoció las demoras que se registran en algunos trámites previsionales y aseguró que la Provincia colabora para agilizar los procesos. “Tenemos gente trabajando para agilizar algunos trámites jubilatorios en Anses, porque sabemos que estamos un poco demorados”, señaló, incluyéndose dentro de una responsabilidad compartida para mejorar la atención a los beneficiarios.

Finalmente, el mandatario llamó a profundizar el trabajo articulado entre Nación y Provincia, con el objetivo de dar respuestas concretas a la ciudadanía. “Hay que trabajar en equipo: provincia, Nación, reparticiones provinciales y nacionales, para llegar con soluciones concretas a la gente”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoCaja Popular de Ahorros de TucumánPoder Ejecutivo NacionalGobierno nacionalJavier MileiAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses
