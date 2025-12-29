Alejandro Trapani asume como titular regional de Anses

Alejandro Trapani asumirá este martes como titular regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Tucumán.
Trapani es empresario citrícola, con amplia trayectoria en el sector productivo, y se desempeña como referente del PRO en Tucumán. En los últimos tiempos ha consolidado un vínculo político y de trabajo cercano con La Libertad Avanza, espacio liderado por Lisandro Catalán en la provincia.
La designación se enmarca en el proceso de ordenamiento y profesionalización del Estado que impulsa el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar una Anses más eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos.
Desde su nuevo rol, Trapani tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión regional del organismo, fortaleciendo la atención a los beneficiarios y asegurando el correcto funcionamiento de las políticas previsionales y sociales en la provincia.