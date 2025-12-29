Secciones
Alejandro Trapani asume como titular regional de Anses

Es empresario citrícola, con amplia trayectoria en el sector productivo, y se desempeña como referente del PRO en Tucumán.

Hace 2 Hs

Alejandro Trapani asumirá este martes como titular regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Tucumán.

Trapani es empresario citrícola, con amplia trayectoria en el sector productivo, y se desempeña como referente del PRO en Tucumán. En los últimos tiempos ha consolidado un vínculo político y de trabajo cercano con La Libertad Avanza, espacio liderado por Lisandro Catalán en la provincia.

La designación se enmarca en el proceso de ordenamiento y profesionalización del Estado que impulsa el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar una Anses más eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos.

Desde su nuevo rol, Trapani tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión regional del organismo, fortaleciendo la atención a los beneficiarios y asegurando el correcto funcionamiento de las políticas previsionales y sociales en la provincia.

