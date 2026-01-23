El regreso del brillo a Maranello: Ferrari revela el diseño para una nueva era

En un evento que combinó la herencia histórica con la incertidumbre de un cambio reglamentario total, la Scuderia Ferrari mostró el monoplaza con el que Charles Leclerc y Lewis Hamilton intentarán recuperar el trono de la Fórmula 1. Este lanzamiento no solo marca el inicio de una nueva normativa técnica, sino también un cambio radical en la identidad visual del "Cavallino Rampante".
La característica más comentada de la nueva decoración es, sin duda, el fin de una era estética. Después de siete temporadas apostando por el acabado opaco, Ferrari ha decidido regresar a la pintura brillante, buscando una mayor presencia y reflejos bajo las luces de los circuitos nocturnos. Además, el blanco gana un terreno considerable en la carrocería, integrándose con el rojo tradicional en un diseño que evoca épocas gloriosas del pasado. Esta nueva imagen ya se había anticipado en la indumentaria de los pilotos, donde los detalles claros predominan sobre la fibra de carbono expuesta.
El desafío de empezar desde cero en 2026
Para la escudería italiana, el 2026 representa mucho más que un cambio de calendario. Tras un 2025 sin victorias y con un cuarto puesto en el Campeonato de Constructores que dejó sabor a poco, la presión sobre el equipo es máxima. El director del equipo italiano, Frédéric Vasseur, destacó que el enfoque para este año es diferente debido a la magnitud de las modificaciones técnicas que afectan al chasis, el motor, la batería y los neumáticos.
"Este coche es el resultado de un gran esfuerzo de equipo y marca el comienzo de una aventura completamente nueva, basada en diferentes normativas que suponen un reto extremadamente interesante para todos", expresó Vasseur durante el evento.
Hamilton y la presión
En el centro de todas las miradas se encuentra Lewis Hamilton. El británico, que iniciará su segunda temporada vestido de rojo, llega con la necesidad de demostrar su vigencia tras un debut en Maranello donde fue superado por su compañero Leclerc. El heptacampeón, que contará con un nuevo ingeniero de pista, calificó el cambio reglamentario como monumental, señalando que al partir todos desde cero se igualan las condiciones para el desarrollo tecnológico.
Inmediatamente después de la presentación, tanto Leclerc como Hamilton realizaron una breve práctica en la pista de Fiorano. Cada piloto completó un par de vueltas para verificar los sistemas básicos antes de que el equipo traslade toda su infraestructura a España. La actividad oficial en pista comenzará en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante la semana del 26 al 30 de enero, donde Ferrari tiene previsto iniciar sus ensayos más intensos el martes 27. Posteriormente, la pretemporada se trasladará a Bahréin con dos sesiones de entrenamiento programadas para febrero, antes del inicio oficial del campeonato.