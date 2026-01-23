El regreso del brillo a Maranello: Ferrari revela el diseño para una nueva era

La característica más comentada de la nueva decoración es, sin duda, el fin de una era estética. Después de siete temporadas apostando por el acabado opaco, Ferrari ha decidido regresar a la pintura brillante, buscando una mayor presencia y reflejos bajo las luces de los circuitos nocturnos. Además, el blanco gana un terreno considerable en la carrocería, integrándose con el rojo tradicional en un diseño que evoca épocas gloriosas del pasado. Esta nueva imagen ya se había anticipado en la indumentaria de los pilotos, donde los detalles claros predominan sobre la fibra de carbono expuesta.