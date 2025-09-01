Marcelo Tinelli anunció que quiere volver a San Lorenzo en medio de la crisis del club

La interna dirigencial de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo inesperado con la reaparición pública de Marcelo Tinelli. El ex mandatario del club, que se había mantenido alejado de la vida institucional tras su paso por la presidencia, eligió las redes sociales para lanzar mensajes cargados de polémica. En ellos no solo cuestionó a sectores que definió como “hipócritas e ingratos”, sino que además sorprendió al afirmar que tiene la decisión tomada de regresar al "Ciclón" “más pronto de lo que muchos esperan”.