Etcheverry dio pelea ante un Top 10, pero se despidió del Abierto de Australia

Más allá de la lógica frustración por la derrota, el balance del argentino en Melbourne Park es sumamente alentador. Tras un 2025 donde le costó encontrar regularidad en los torneos grandes, sus triunfos en las rondas previas ante Miomir Kecmanovic y Arthur Fery significan una importante inyección de confianza. Etcheverry demostró que su tenis sigue vigente para darle batalla a los mejores del mundo y se retira de Australia con la certeza de que el camino es el correcto para volver a escalar en el ranking ATP.