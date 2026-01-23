Etcheverry dio pelea ante un Top 10, pero se despidió del Abierto de Australia
El platense cayó en sets corridos frente al kazajo Alexander Bublik en un duelo marcado por la paridad. Pese a la derrota, el argentino cierra una semana positiva recuperando buenas sensaciones de cara al resto de la temporada.
Tomás Etcheverry dejó hasta la última gota de sudor en el Margaret Court Arena, pero no fue suficiente para derribar el muro de jerarquía que impuso Alexander Bublik. En un partido que se definió por detalles mínimos, el kazajo —flamante número 10 del mundo— se quedó con el pasaje a los octavos de final del Australian Open tras vencer al argentino por 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4.
Durante las primeras dos horas de juego, el partido fue una partida de ajedrez donde ninguno de los dos cedió el servicio. Etcheverry, actual 62° del ranking, mostró un tenis sólido y sumamente prolijo, cometiendo apenas cinco errores no forzados en los dos sets iniciales contra doce de su rival. Incluso llegó a tener tres oportunidades para quebrar en el segundo parcial, pero Bublik apeló a su potente saque para desactivar las alarmas y llevar la definición a los desempates, donde su frialdad en los puntos clave terminó inclinando la balanza.
El panorama se complicó para el platense antes de iniciar la tercera manga, cuando debió solicitar asistencia médica por una dolencia en su gemelo izquierdo. Con la movilidad reducida y el desgaste acumulado de dos sets de máxima intensidad, Etcheverry ya no pudo sostener el ritmo. Bublik consiguió el primer quiebre del encuentro apenas comenzó el parcial y administró la ventaja con oficio hasta cerrar el pleito en 2 horas y 37 minutos de juego.
Más allá de la lógica frustración por la derrota, el balance del argentino en Melbourne Park es sumamente alentador. Tras un 2025 donde le costó encontrar regularidad en los torneos grandes, sus triunfos en las rondas previas ante Miomir Kecmanovic y Arthur Fery significan una importante inyección de confianza. Etcheverry demostró que su tenis sigue vigente para darle batalla a los mejores del mundo y se retira de Australia con la certeza de que el camino es el correcto para volver a escalar en el ranking ATP.