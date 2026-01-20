Buena jornada para los argentinos en el Abierto de Australia con victorias en singles y dobles
Sebastián Báez avanzó de ronda, mientras que Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Thiago Tirante también ganaron en singles. En dobles, festejaron Etcheverry-Ugo Carabelli y los hermanos Cerúndolo.
El Abierto de Australia 2026 empezó a tomar color celeste y blanco. Sebastián Báez sacó adelante uno de los partidos más largos y exigentes de la jornada y se metió en la segunda ronda, mientras que el dobles argentino también celebró con triunfos que alimentan el buen arranque nacional en Melbourne.
Báez (36°) venció al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 en un duelo de más de tres horas, marcado por la potencia del saque europeo (cerró con 30 aces) y la paciencia del argentino para sostenerse desde el fondo de la cancha. El bonaerense había tomado ventaja con dos sets sólidos, pero el francés reaccionó y estiró la definición hasta un quinto parcial.
Ahí, Báez encontró el quiebre que necesitaba y no lo soltó más. Con calma, firmeza y un cierre sin titubeos, selló uno de los triunfos más trabajados de su temporada, que ya muestra números positivos: ocho victorias y apenas una derrota en 2026.
“Ganar partidos como este son los que dan confianza y hacen crecer”, resumió el argentino, que destacó su evolución física y mental después de un período complicado. También valoró el acompañamiento de la gente. “Cuando estás lejos de casa se siente mucho. En los momentos difíciles, esa camiseta pesa”, expresó.
En la segunda ronda, Báez se medirá con Luciano Darderi, argentino nacionalizado italiano y 22 del ranking, con quien tiene ventaja de 4-2 en el historial.
Buen inicio en dobles
La jornada también dejó sonrisas en el dobles masculino. Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli superaron a los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-3 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda.
Más tarde, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo firmaron una victoria de peso ante la pareja francesa integrada por Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin. Fue 6-4, 2-6 y 6-3 en un partido exigente, que ratificó su buen entendimiento en cancha.
La contracara fue la caída de Solana Sierra, que junto a Iryna Shymanovich perdió ante Olga Danilovic y Anastasia Potapova por 3-6, 6-3 y 6-0.
Más triunfos argentinos en singles
El balance argentino en singles también fue positivo en las primeras jornadas. Tomás Etcheverry superó en cinco sets al serbio Miomir Kecmanovic y se medirá con el británico Arthur Fery. "Fran" Cerúndolo venció con autoridad al chino Zhizhen Zhang y buscará seguir avanzando frente a Damir Dzumhur. Francisco Comesaña derrotó al estadounidense Patrick Kypson y tendrá un duro cruce ante Frances Tiafoe.
La lista se completó con Thiago Tirante, que le ganó con claridad a Aleksandar Vukic y ahora enfrentará a Tommy Paul.