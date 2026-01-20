Buena jornada para los argentinos en el Abierto de Australia con victorias en singles y dobles

Báez (36°) venció al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 en un duelo de más de tres horas, marcado por la potencia del saque europeo (cerró con 30 aces) y la paciencia del argentino para sostenerse desde el fondo de la cancha. El bonaerense había tomado ventaja con dos sets sólidos, pero el francés reaccionó y estiró la definición hasta un quinto parcial.