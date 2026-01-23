No tuvo lugar en Boca y fue el héroe del estreno de Gimnasia de Mendoza en el Apertura 2026

Simoni llegó a Boca en 2018 e hizo todo su recorrido formativo en el club. En la última temporada fue una de las figuras de la Reserva, donde convirtió 13 goles y dio una asistencia en 36 partidos, fue el máximo artillero del Torneo de Proyección 2025 y campeón de la Copa Proyección del Clausura, con gol incluido en la final. Sin embargo, nunca sumó minutos oficiales en la Primera, más allá de haber integrado el banco de suplentes en un par de oportunidades.