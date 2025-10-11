Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera división luego de 41 años

En la tanda, el equipo mendocino fue pura efectividad y carácter. Luciano Cingolani abrió la serie con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero rival. Luego, César Rigamonti se convirtió en héroe: detuvo el penal de Federico Recalde con ayuda del poste y mantuvo la ventaja. Lencioni volvió a asumir la responsabilidad y puso el 2-0, esta vez con un disparo esquinado. Cuando Nicolás Mana tuvo la oportunidad de descontar, otra vez Rigamonti adivinó la intención y contuvo su remate. Matías Recalde marcó el tercero y dejó al “Lobo” a un paso del sueño. Finalmente, Diego Crego estrelló su tiro en el travesaño, desatando la euforia mendocina y sellando el ascenso con un contundente 3-0 en la serie.