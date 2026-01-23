Tarucas y Dogos XV disputarán un amistoso en la previa al Súper Rugby Américas

El cruce será una primera aproximación entre dos de las cuatro franquicias argentinas que competirán en la edición 2026 del torneo. Además, no será el único enfrentamiento entre ambos en nuestra provincia, ya en el marco del campeonato oficial, Tarucas y Dogos XV volverán a verse las caras el 4 de marzo, también en Tucumán, por la primera rueda del Súper Rugby Américas.