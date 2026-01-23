Secciones
Tarucas y Dogos XV disputarán un amistoso en la previa al Súper Rugby Américas

La franquicia del norte recibirá al conjunto cordobés el 6 de febrero en Tucumán, en un ensayo preparatorio antes del inicio del certamen sudamericano.

PREPARACIÓN. Tarucas y Dogos XV se medirán en Tucumán en un ensayo clave antes del arranque del Súper Rugby Américas 2026. PREPARACIÓN. Tarucas y Dogos XV se medirán en Tucumán en un ensayo clave antes del arranque del Súper Rugby Américas 2026. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 3 Hs

Tarucas empieza a calentar motores rumbo a una nueva temporada del Súper Rugby Américas y sumará un nuevo ensayo en casa. La franquicia del norte recibirá a Dogos XV en un amistoso que servirá como prueba previa al inicio del certamen continental. El encuentro se disputará el viernes 6 de febrero, desde las 18.30, en el estadio de Lawn Tennis.

El cruce será una primera aproximación entre dos de las cuatro franquicias argentinas que competirán en la edición 2026 del torneo. Además, no será el único enfrentamiento entre ambos en nuestra provincia, ya en el marco del campeonato oficial, Tarucas y Dogos XV volverán a verse las caras el 4 de marzo, también en Tucumán, por la primera rueda del Súper Rugby Américas.

Las entradas para el amistoso y para el partido oficial ya se encuentran disponibles a través de tarucas.entradanet.com, según informaron desde la organización.

Bono Tarucas

En paralelo, la franquicia anunció la puesta a la venta de los abonos para la temporada 2026, con dos modalidades pensadas para los hinchas.

El Abono Socio Platea incluye siete entradas generales, una camiseta oficial (a elección entre naranja, negra o azul), una gorra Tarucas, acceso rápido al estadio (fast pass) y un 20% de descuento en la tienda oficial.

Por su parte, el Abono Socio General contempla siete entradas generales, una camiseta oficial (naranja o negra) y fast pass al estadio.

Ambas opciones ya pueden adquirirse a través de la misma plataforma oficial de venta.

