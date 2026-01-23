Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Sin embargo, a pesar de ser una pieza clave del campeón tucumano, el fútbol para él convive con otra obligación impostergable. Hace casi cuatro años que su rutina es innegociable: de lunes a viernes, a las cinco de la mañana ya está en pie para asistir a su puesto en el área de mantenimiento del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Allí, su tarea es dejar impecables las oficinas de los abogados que atienden a personas de bajos recursos: limpia vidrios, acomoda muebles y repara lo que haga falta. A las 14 cuelga el uniforme, vuelve a su casa frente al Parque 9 de Julio, come algo rápido y cambia el chip: es hora de ir a entrenar.