Tucumán Central ajusta detalles y se prepara para la final de vuelta ante Talleres de Perico

Tucumán Central transita una semana clave con la mira puesta en la final de vuelta del Regional Federal Amateur, contra Talleres en Perico, que se disputará este domingo desde las 18. El conjunto de Villa Alem viajará con una ventaja de 2 a 0 obtenida en el partido de ida y con todo el plantel a disposición del DT Walter Arrieta.
Pensando en la revancha, la principal novedad pasa por el regreso de César Abregú, quien volverá a estar disponible tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida en la semifinal frente a Boroquímica, disputada en Campo Quijano. Su reaparición le da una alternativa importante al entrenador, ya que se estima que el mediocampista retomará su lugar habitual. Eso podría provocar la salida de Víctor Castaño del “11” inicial. Más allá de esa posible variante, no hay jugadores lesionados y el cuerpo técnico cuenta con todo el plantel en óptimas condiciones físicas.
La principal novedad en el plano deportivo es el regreso de César Abregú, quien cumplió la sanción tras haber sido expulsado en la semifinal de vuelta ante Boroquímica, disputada en Campo Quijano. El mediocampista volvería al equipo titular, lo que provocaría la salida de Víctor Castaño del once inicial. En cuanto a lo físico, el cuerpo técnico celebra no tener jugadores lesionados.
En cuanto a la planificación del viaje, la delegación partirá el sábado luego del entrenamiento matutino y del almuerzo en el club. El destino será la ciudad General Güemes, Salta, en donde el plantel quedará concentrado a la espera del encuentro. El domingo, luego del almuerzo, el grupo emprenderá el traslado hacia Perico alrededor de las 15.30, recorriendo los 42 kilómetros que separan ambas localidades, para llegar con el tiempo suficiente al estadio y afrontar el partido definitorio desde las 18.
El conjunto arbitral ya fue confirmado para el encuentro: Matías Billone Carpio será el árbitro principal y estará acompañado por Emanuel José Serale como asistente 1 y Lucas Darío Coltro como asistente 2. En tanto Matías Brombin se desempeñará como cuarto árbitro.
En cuanto al plano institucional, la presidenta del club, Soledad González, confirmó que el encuentro contará con la presencia de 250 hinchas neutrales. Las entradas tendrán un valor de $15.000 y deberán adquirirse directamente en la ciudad de Perico el mismo día del partido. No habrá distinción de colores, ya que el ingreso estará habilitado exclusivamente para público imparcial.
Con la ventaja en el marcador y con el plantel completo, Tucumán Central buscará cerrar la serie y asegurarse su lugar en la finalísima por el ascenso.