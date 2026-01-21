Tucumán Central ajusta detalles y se prepara para la final de vuelta ante Talleres de Perico

Pensando en la revancha, la principal novedad pasa por el regreso de César Abregú, quien volverá a estar disponible tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida en la semifinal frente a Boroquímica, disputada en Campo Quijano. Su reaparición le da una alternativa importante al entrenador, ya que se estima que el mediocampista retomará su lugar habitual. Eso podría provocar la salida de Víctor Castaño del “11” inicial. Más allá de esa posible variante, no hay jugadores lesionados y el cuerpo técnico cuenta con todo el plantel en óptimas condiciones físicas.