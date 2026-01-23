El insólito estreno de Ferrari en la Fórmula 1 2026: qué le pasó al auto de Lewis Hamilton

La escudería italiana dio a conocer su nuevo monoplaza este viernes en el circuito de Módena, en una jornada de mucha lluvia, que condicionó el rodaje de los pilotos. Hamilton y Charles Leclerc fueron los encargados de estrenar el modelo, aunque el debut no resultó del todo ideal ya que en la recta final del trazado, el heptacampeón del mundo sufrió una falla que obligó a interrumpir la tanda.