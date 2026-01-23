El insólito estreno de Ferrari en la Fórmula 1 2026: qué le pasó al auto de Lewis Hamilton

La presentación del nuevo Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un momento inesperado en Fiorano. Lewis Hamilton, que giraba por primera vez con el SF-26, debió detener el auto en plena pista durante las vueltas iniciales y fue asistido por el equipo técnico para regresar a boxes.
La escudería italiana dio a conocer su nuevo monoplaza este viernes en el circuito de Módena, en una jornada de mucha lluvia, que condicionó el rodaje de los pilotos. Hamilton y Charles Leclerc fueron los encargados de estrenar el modelo, aunque el debut no resultó del todo ideal ya que en la recta final del trazado, el heptacampeón del mundo sufrió una falla que obligó a interrumpir la tanda.
El SF-26 es el 72° auto en la historia de Ferrari en la Fórmula 1 y representa el segundo proyecto liderado por el ingeniero francés Loïc Serra, recientemente incorporado desde Mercedes, antigua escudería de Hamilton. Desde el equipo explicaron que el desarrollo estuvo enfocado en adaptarse al nuevo marco reglamentario y en lograr una arquitectura que permita mayor margen de evolución durante la temporada.
En cuanto al diseño, el nuevo modelo marca el regreso de la pintura brillante, tras varios años de acabado mate. A nivel técnico, se trata de un auto más liviano, con cambios en el enfoque aerodinámico y una nueva generación de unidad de potencia híbrida, en la que el componente eléctrico tendrá un rol más relevante.
Ferrari continuará con su programa de pruebas entre el 26 y el 30 de enero en ensayos privados en Barcelona. Luego, participará de los tests oficiales de pretemporada en Baréin, previstos del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del inicio del calendario oficial.