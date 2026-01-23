La columna de Asís: ferretería estratégica de Groenlandia

De pronto el presidente del mundo le escribe a Jonas Stores, primer ministro de Noruega. Para instalar que la diplomacia tradicional no le importa nada. Como no le otorgaron el Premio Nóbel después de haber resuelto “ocho guerras”, le aclara a Stores que en adelante dejará de preocuparse por la paz y se va a dedicar exclusivamente a velar por los intereses de Occidente, su extendido país.