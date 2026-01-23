La “Junta de Paz”, un consejo para reescribir el orden mundial

El jefe de Estado ucraniano anunció que los documentos de la propuesta de acuerdo para detener casi cuatro años de guerra iniciada con la invasión rusa “están casi, casi listos”. Pero reconoció que todavía no está resuelto el espinoso tema de la gestión del este de Ucrania, parcialmente ocupado por Rusia. “Todo gira en torno a la parte oriental de nuestro país. Este es el problema que aún no hemos resuelto”, indicó a periodistas en Davos.